سيـــاســة

انطلاق فعاليات التدريب البحري المشترك «Phoenix Express-2021» بدولة تونس (صور)

بمشاركة مصر والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية والأجنبية 
أحمد اللاهوني 5:48 م, الأربعاء, 19 مايو 21 5:48 م, الأربعاء, 19 مايو 21

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انطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك (Phoenix Express-2021 ) والذى تجرى فعالياته لعدة أيام بالمياه الإقليمية لدولة تونس الشقيقة بالبحر المتوسط، بمشاركة 13 دولة (مصر، وتونس، والولايات المتحدة، وبلجيكا، واليونان، وإيطاليا، وإسبانيا، ومالطا، والمملكة المتحدة، والجزائر، والمغرب، وليبيا، وموريتانيا)، فى إطار دعم العلاقات العسكرية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.

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ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التى تسهم فى تحقيق التجانس بين قوات الدول المشاركة، وكذلك عقد عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية والمؤتمرات التنسيقية بغرض توحيد المفاهيم فى تعزيز الأمن البحرى وتأمين خطوط المواصلات البحرية وأسلوب تنفيذ العمليات الإعتراضية بالبحر .

تأتى هذه التدريبات فى إطار خطة القوات المسلحة للتدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تعزيز وتنمية علاقات التعاون العسكرى لمجابهة التحديات والعدائيات بمسرح عمليات البحر المتوسط.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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