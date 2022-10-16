انطلاق فعاليات احتفالية مكتبة الإسكندرية بذكرى مرور 20 عاما على افتتاحها

انطلقت اليوم فعاليات احتفالية مكتبة الإسكندرية بمناسبة مرور 20 عامًا على افتتاحها، وذلك في احتفالية كبرى نظمتها المكتبة ضمت مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة.

ومن المقرر إضاءة مبني المكتبة ليلاً باللون الأزرق بدءاً من الساعة ٦:٣٠ مساءً احتفالاً بمرور عشرين عاماً على افتتاحها.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ولفيف من الشخصيات العامة وكبار المسئولين والمثقفين والمفكرين، وممثلي قيادة القوات البحرية، والمنطقة الشمالية العسكرية، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية، والعديد من أصدقاء مكتبة الإسكندرية الدوليين.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بحضور احتفالية اليوم للاحتفال بذكرى مرور 20 عاما على إحياء المكتبة العريقة التي تحتل مكانة بارزة بين المؤسسات الثقافية العالمية، مشيدا بدورها الرائد في حفظ التراث، وتنمية الإبداع، وتجسير الفجوة بين الأمم والشعوب.

وقال الشريف إننا جميعًا نفخر بتواجد مكتبة الإسكندرية، ذلك الصرح الثقافي التعليمي وأحد المنابر العلمية المميزة على مستوى العالم، على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط.

وعلى هامش الاحتفالية، يتم افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية في المكتبة تحت عنوان “الاحتفالات الإيبيروأمريكية”، وذلك بقاعة المعارض الشرقية بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

جاء ذلك في إطار برنامج “أسبوع ثقافة إيبيرو أمريكا الثاني بالإسكندرية”، حيث ستقوم سفارات 16 دولة بزيارة مدينة الإسكندرية وتقديم برنامج للأنشطة الثقافية يهدف إلي التعريف بالهوية الثقافية المتنوعة لمختلف بلدان إيبيروأمريكا بين عامة الناس في الإسكندرية ومصر بأسرها.

تجدر الإشارة إلى أن البلدان المشاركة في الدورة الحالية هي: الأرجنتين، بوليفيا ، البرازيل ، تشيلي ، كولومبيا ، الإكوادور ، إسبانيا ، غواتيمالا ، المكسيك ، بنما ، باراغواي ، بيرو ، البرتغال ، جمهورية الدومينيكان ، أوروغواي وفنزويلا.

وتضمنت الاحتفالية محاضرة للأستاذ الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ المدير المؤسس لمكتبة الإسكندرية، وعرض فيلم قصير عن “مكتبة الإسكندرية في عشرين عاماً”، بالإضافة إلى افتتاح معرض “مكتبة الإسكندرية في عشرين عاماً.. إعادة الإحياء” متضمناً عرض لفيلم رسوم متحركة من إنتاج مكتبة الإسكندرية بعنوان “تيا في مكتبة الإسكندرية”، وحفل لأوركسترا مكتبة الإسكندرية.

