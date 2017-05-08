انطلاق فاعليات يوم التمويل المفتوح بغرفة الإسكندرية

معتز محمود انطلقت منذ قليل بمقر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية فاعليات " يوم التمويل المفتوح " بمشاركة العديد من البنوك، بهدف الاستفادة من الخدمات المقدمة من البنوك المشاركة، فضلا عن إمكانية توفير افكار وحلول مصرفية وتمويلية متخصصة مبنية على متطلبات الشركات وتلبية الاحتياجات المالي

معتز محمود

انطلقت منذ قليل بمقر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية فاعليات ” يوم التمويل المفتوح ” بمشاركة العديد من البنوك، بهدف الاستفادة من الخدمات المقدمة من البنوك المشاركة، فضلا عن إمكانية توفير افكار وحلول مصرفية وتمويلية متخصصة مبنية على متطلبات الشركات وتلبية الاحتياجات المالية.

وتهدف الغرفة عبر تنظيم هذه الفعالية التمويلية الى تفعيل مبادرة البنك المركزى بشأن تشجيع البنوك على منح تسهيلات ائتمانية للشركات لاتاحة الفرصة امام القطاع الخاص لتسريع نمو نشاطاته الاستثمارية.

ويسعى مجلس ادارة الغرفة التجارية بالاسكندرية الى تعزيز دور المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتنامى احتياجات هذا القطاع لتطوير المشاريع، فضلا عن حرصه على دعم القطاعات المنتجة وبالأخص الصناعة من اجل تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة من شأنها رفع الناتج القومى ومستوى المعيشة وتوفير فرص عمل جديدة.