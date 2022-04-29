انطلاق فاعليات ملتقى التوظيف للشركات الصينية بجامعة قناة السويس منتصف مايو المقبل

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس ، عن تنظيم ملتقى التوظيف الثالث للشركات الصينية الاستثمارية العاملة فى مصر يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مايو المقبل بالجامعة والذي ينظمه معهد كونفوشيوس بالتنسيق مع الغرفة التجارية المصرية الصينية فى إطار دور المعهد المجتمعي لخدمة التنمية بإقليم قناة السويس.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس اجتماعا برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة.

وبحضور الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور حسن رجب المدير التنفيذي للمعهد ، والسيد جانج تينج هونج المديرالصيني للمعهد ، والسيدة هدى فرج أمين عام الجامعة ، والدكتورة سهير أبو عيشه مدير عام الشنون المالية ، ومحمد سليمان مدير عام خدمة المجتمع .

وقال “مندور ” أن المؤتمر يعد فرص كبير للطلاب والخريجين سواء للعمل أوالتدريب فى تخصصات الترجمة والتجارة والهندسة والزراعة والطب البيطرى ويشارك فيه ١٥ شركة صينية عاملة فى مصر تمثل مختلف القطاعات الصناعية بخليج السويس والقاهرة الجديدة.

وقام الدكتور ناصر مندور خلال الإجتماع بمتابعة تفعيل بروتوكول التعاون بين جامعة قناة السويس وجامعة بكين للغات والثقافة من خلال معهد كونفوشيوس.

مطالباً بتنفيذ خطة متطوره للأنشطة التعليمية والثقافية التى يقدمها المعهد مع تقديم الدعم الكامل من الجامعة لتفعيل تلك الأنشطة.