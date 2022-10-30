انطلاق فاعليات معرض ASIA FRUIT LOGISTICA في تايلاند بمشاركة مصرية

تشارك مصر ممثلة في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في معرض “ASIA FRUIT LOGISTICA” في العاصمة التايلاندية بانكوك .

وأكد نصر عبد الوهاب عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في تصريح له أن أيام إقامة المعرض ستكون ما بين 3 إلى 6 نوفمبر المقبل في العاصمة التايلاندية مشيرا إلى أن تايلاند من أبرز الدول الصاعدة في جنوب آسيا كما تستورد من مصر كميات ملحوظة من الخضر والفواكة.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد تلقى تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 26 أكتوبر 2022 حيث بلغت حوالي 5 ملايين و285 ألفا و820 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 335 ألفا و639 طنا عن العام الماضي الذي بلغت حوالي 4 ملايين و950 ألفا و181 طنا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ، الرمان.

وأضاف التقرير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونًا ، 637 ألفا 71 طنا، بالإضافة إلي تصدير 861 ألفا 901 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 386 ألفا و11 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

ولفت التقرير إلى أن العنب احتل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 152 ألفا و445 طنا، في حين احتلت الفاصوليا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 150 ألفا و 864 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 104 آلاف و645 طنا.

ونوه التقرير إلى أن صادرات مصر من الرمان احتلت المركز السابع بإجمالي 98 ألفا و350 طنا، يليه في المركز الثامن المانجو بإجمالي 55 ألفا و 538 طنا، بينما حصلت الطماطم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 36 ألفا و 248 طنا، بينما حصل الثوم على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 28 ألفا و 796 طنا.