انطلاق فاعليات المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء «GCAIot 2022» بجامعة العلمين الدولية

انطلقت مساء اليوم فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء GCAIot 2022 في دورته السادسة فى مقر جامعة العلمين الدولية.

وتستضيف فعاليات المؤتمر عددا من الأنشطة المصاحبة؛ ومنها قمة المرأة في التكنولوجيا، وقمة الصناعة، إضافة إلى قمة الجيل الخامس، ومستقبل البلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين وقادة الصناعة لمناقشة مستقبل التحول الرقمي وإعادة تصميم الابتكار التكنولوجي بما يتوافق مع متطلبات الدول في الوقت الراهن.

وينظم المؤتمر مجتمع إدارة الهندسة والتكنولوجيا بجمعية آي-تريبل-إي IEEE TEMS بالتعاون مع جامعة العلمين الدولية، وتستضيف فعالياته مكتبة الإسكندرية في الفترة من 18–21 ديسمبر 2022؛ وذلك تحت شعار «حدود الميتافيرس لتسريع التحول الرقمي “Metaverse Frontiers Beyond Digital Transformation”»، وبشراكة استراتيجية مع كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA، وجامعة دبي، ومجمع الإبداع ببرج العرب.

ومن المقرر تستكمل فعاليات المؤتمر بمكتبة الإسكندرية، بعد أن تم حفل الافتتاح الرسمي للمؤتمر ال يوم الأحد الموافق، بمقر جامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة،

وأعلنت جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية IEEE (آي-تريبل-إي) عن اختيار مدينتي العلمين الجديدة والإسكندرية لاستضافة المؤتمر فى دورته السادسة استمرارًا لمجهوداتها الطموحة في مجال دعم الابتكار الهندسي والتكنولوجي.