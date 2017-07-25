انطلاق فاعليات اللجنة العليا المصرية – الرومانية

سمر السيد وهاجر عمران:تنطلق فاعليات الدورة الثانية من اللجنة العليا الرومانية المشتركة غدا بالعاصمة بوخارست، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن الجانب المصرى، ونظيرها رئيسا عن الجانب الرومانى، وتستمر حتى 28 يوليو الجارى.وقال ميهاى برجل، المستشار التجارى لدى سفارة روماني

سمر السيد وهاجر عمران:

تنطلق فاعليات الدورة الثانية من اللجنة العليا الرومانية المشتركة غدا بالعاصمة بوخارست، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن الجانب المصرى، ونظيرها رئيسا عن الجانب الرومانى، وتستمر حتى 28 يوليو الجارى.

وقال ميهاى برجل، المستشار التجارى لدى سفارة رومانيا بالقاهرة، إن انعقاد اللجنة يأتى بعد توقف استمر نحو 7 سنوات، وتابع: «خططنا فى وقت سابق لانعقادها بشكل سنوى، وتم التأجيل بسبب التغيرات السياسية فى مصر، وكان هناك إصرار من الطرفين على عقدها العام الحالى».

وأضاف لـ «المال» أنه تم تحديد يومى 26 و 27 يوليو الجارى لانعقاد اللجنة على مستوى الخبراء، مع توقيع الجانبين على 7 مذكرات تفاهم فى قطاعات متعددة، هى الاستثمار والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بخلاف مذكرة تفاهم مع هيئة ميناء الإسكندرية، مشيرا إلى أن الجانبين سيناقشان توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى المجال السياحى.

وأوضح أنه فى نهاية جلسات اللجنة المشتركة سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزيرة الاستثمار المصرية ونظيرها الرومانى فى مجالات الكهرباء، والبترول، والصحة، والإنشاءات، والنقل، والصناعة، والتجارة.

ولفت إلى أن 20 خبيرا ومسئولاً حكومياً مصرياً سيحضرون توقيع مذكرات التفاهم، ويشارك 15 رجل أعمال مصرى فى منتدى الأعمال المشترك يوم 28 يوليو الجارى، وسيتم خلاله عقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم الرومانيين.

وشدد على أن العلاقات المشتركة مع مصر جيدة خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن 3 شركات رومانية تجرى حاليا مفاوضات مع الجانب المصرى للاستثمار فى قطاعات السكك الحديدية، والنقل والكهرباء.

وقال برجل فى وقت سابق لـ «المال» ان حجم التبادل التجارى بين بلاده ومصر قد تراجع إلى 600 مليون دولار فى الأشهر الـ 11 الأولى من 2016 مقابل 770,4 مليون خلال نفس الفترة من 2015.

كانت الدكتورة سحر نصر عقدت فى 13 يوليو الجارى اجتماعا مع السفير ميهاى شتيفان ستوبارو، سفير رومانيا لدى القاهرة، وبحث الجانبان الترتيبات النهائية لاجتماعات الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون، وفقا لبيان سابق صادر عن الوزارة.