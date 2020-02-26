انطلاق «فارماسي اكسبو» من 7 إلى 9 مارس المقبل

تنطلق فاعليات الدورة السابعة لمعرض “فارماسي اكسبو” خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس المقبل بالقاهرة، تحت رعاية وزارة الدولة للإنتاج الحربي ووزارة التجارة والصناعة والإتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يحظى التجمع الأكبر للصيادلة فى مصر والشرق الأوسط “فارماسي اكسبو” هذا العام بمشاركة الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، جنبا الى جنب مع عدد من كبرى شركات الأدوية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، فضلا عن مشاركة عدد من الهيئات العلمية ذات العلاقة بقطاع الصيدلة والعناية الشخصية في مصر والشرق الأوسط، ولفيف من الشخصيات العامة البارزة في ذات المجال. ونخبة من صناع القرار المعنيين في مصروالدول المختلفة.

ومن منطلق المسئولية المجتمعية، يستضيف فارمسي اكسبو مستشفي سرطان الاطفال 57357 لإلقاء عدد من المحاضرات فى الصيدلة الاكلينيكية. محمد مصطفي المدير التنفيذي لشركة ماستر بزنس جروب.

أوضح محمد مصطفى، المدير التنفيذي لشركة ماستر بزنس جروب المنظمة فارمسي اكسبو، أن الأهداف الاستراتيجية وراء انعقاد معرض ومؤتمر “فارماسي اكسبو” فى دورته السابعة في مصر هو العمل على إحلال الدواء المصري بديلا للمنتج المستورد واستعادة مكانته فى أفريقيا ودول الجوار .

وأشار مصطفي إلي أن معرض ومؤتمر فارمسي اكسبو يهدف إلى فتح آفاق جديدة لتصدير الدواء المصري خاصة في ظل توجه الدولة لإنشاء هيئة وزارية مستقلة للدواء، بموجب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية دعما لصناعة الدواء الوطنية وإصلاح منظومة الدواء.

جدير بالذكر أن مبيعات الأدوية المنتجة محليا من خلال الصيدليات تبلغ 77,5 مليار جنيه مصري.