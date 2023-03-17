انطلاق عملية التسجيل بكشوف الجمعية العمومية للصحفيين لانعقاد انتخابات النقابة

بدأ انطلاق عملية التسجيل بكشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وشهدت النقابة إقبالًا من عدد من الأعضاء للتسجيل مع أول دقائق فتح الباب، فيما تواجد العديد من أنصار المرشحين استعدادًا لبدء عملية الانتخابات، بعد عقد الجمعية العمومية.

وأعلن السكرتير العام لنقابة الصحفيين أيمن عبد المجيد أن عدد المسجلين حتى الآن فى كشوف الحضور 950 فى القاهرة، والإسكندرية 22، وينعقد النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية بـ2335.

ويكتمل النصاب القانوني للانعقاد 25% +1 (2335) إجمالي من لهم حق التصويت مسددي الاشتراكات (9338)، ومن لم يسدد الاشتراك (514) فقط، ومن يحضر منهم يوم انعقاد الجمعية العمومية يُسمح له بالسداد وممارسة حقه الانتخابي،

يُذكر أن عدد أعضاء اللجنة المُشرفة (النقيب و6 أعضاء مجلس مستمرين و10 من شيوخ المهنة بجدول المشتغلين وجدول المعاشات)،

ويتنافس 11مرشحًا على مقعد النقيب، 40 مرشحًا على مقعد العضوية، والمندوبون 90 عن المرشحين على مقعد النقيب، و179 عن المرشحين لعضوية المجلس ومراسلي صحف 36.

كما يبدأ التصويت باللجان فور اتخاذ الجمعية العمومية قرارها بذلك، ويستمر التصويت حتى السادسة مساءً، ويحق للجنة القضائية المدّ، وفق ما يراه رئيسها، حال تواجد ناخبين بالمقر يواصلون الإدلاء بأصواتهم.