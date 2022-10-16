انطلاق شركة «وان فاينانس» للتمويل الاستهلاكي

أعلنت شركة «وان فاينانس» للتمويل الاستهلاكي اليوم بدء إطلاق نشاطها في السوق المحلية.

قال طارق الحسيني، رئيس مجلس إدارة الشركة، في حفل إطلاق نشاطها اليوم، إن «وان فاينانس» ستقدم خدمات “اشتري الآن وادفع لاحقا” لحزمة كبيرة من السلع تشمل السلع المعمرة والسيارات ومصروفات التعليم والسفر.

وتشهد السوق المحلية حاليا انطلاقة قوية في قطاع التمويل الاستهلاكي في ظل ارتفاعات الاسعار المستمرة والزيادات المرتقبة لأسعار الفائدة ما يدفع المستهلكين للشراء عبر منصات البيع بالتقسيط حفاظا على أموالهم ضد اي تقلبات مستقبلية، وتجنبا لمزيد من الزيادات السعرية.

منى عبدالباري- طارق رمضان