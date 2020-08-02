انطلاق حملة «جاهزين لتحدي 30 يوما» (صور)

انطلقت فعاليات حملة «جاهزين لتحدي 30 يوما» التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة في الفترة من 1 حتى 30 أغسطس الجاري؛ لنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين المواطنين.

وتتنوع التحديات التي تضمها حملة «جاهزين لتحدي 30 يوما» منها مشى مسافة 25 كيلو أو 50 كيلو، السير بالكراسى المتحركة مسافة 25 كيلو أو 50 كيلو لذوي القدرات والهمم، جرى مسافة 50 كيلو أو 100 كيلو، دراجات هوائية مسافة 100 كيلو أو 200 كيلو، كياك مسافة 15 كيلو أو 25 كيلو، دراجات نارية مسافة 1000 كيلو، بحسب بيان لمجلس الوزراء.

و ترتكز حملة «جاهزين لتحدي 30 يوما» على قيام المشاركين بتوثيق التحدي وانجازه على مدار 30 يوم، ويُشترط اختيار تحدى واحد فقط، وأن يكون مناسب للياقة البدنية للمشارك، وألا يقل العمر عن 16 عاماً.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت كافة تفاصيل حملة «جاهزين لتحدي 30 يوما» وطرحت الرابط الإليكتروني لتسجيل البيانات المطلوبة عبر البوابة الإليكترونية للوزارة، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا نشر آليات توثيق التحدي بدءاً من الانطلاق وصولاً إلي ختام الحملة، واستلام شهادات التقدير، والميداليات.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تبني الوزارة للحملات والمبادرات البناءة التي تساهم في نشر الرياضة داخل المجتمع، وجعلها أسلوب حياة ، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بممارسة المواطنين للرياضة في الحياة اليومية كونها لها العديد من التأثيرات الإيجابية على تحسين اللياقة البدنية والصحية.