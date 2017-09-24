انطلاق حملة السرايا الصفرا فى اليوم العالمى للصحة النفسية

أحمد صبرى



أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عن إطلاق حملة بعنوان: “السرايا الصفرا” خلال شهر اكتوبر المقبل للتوعية والتعريف بخدمات الصحة النفسية التى تقدمها الوزارة من خلال المستشفيات التابعة للامانة فى مختلف محافظات الجمهورية.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة سيتم تنفيذها من خلال 18 مستشفى للصحة النفسية، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للصحة النفسية الذى يوافق العاشر من شهر اكتوبر فى كل عام.



وأشار ” مجاهد ” الى أنه تم اختيار عنوان: الحملة وهو “السرايا الصفرا” ، نظرا لانه اسم دارج فى المجتمع ومرتبط بالمستشفيات النفسية خاصة مستشفى العباسية للصحة النفسية، وتهدف الحملة لازالة الوصمة عن المرض النفسى وذلك من خلال فعاليات تقيمها الامانة بالتعاون مع جهات عديدة.



وفى هذا الاطار تم تنظيم حملة يوم 15 سبتمبر 2017 أقامتها ادارة الاعلام والتثقيف الصحى بحديقة الطفل ، وذلك للتوعية بمرض الاكتئاب وكيفية مواجهة آثاره ومنها افكار الانتحار اذا ما انتابت المريض، شهدت الفعالية اقبالا كبيرا من المترددين على الحديقة وكان فى انتظار تساؤلاتهم مجموعة من المتخصصين فى الطب النفسى.



كما تم تنظيم ندوة بمكتبة مصر الجديدة العامة بصلاح سالم عن الاضطراب النفسى وهو “الاضطراب الوجدانى ثنائى القطب” من خلال عرض فيلم روائى واعقبه مناقشة مفتوحة مع الحاضرين عن المرض النفسى مع طبيب متخصص.