انطلاق جلسة «الشيوخ» لمناقشة صناعة الأسمدة.. وإعلان ممثلي 4 أحزاب بالمجلس

انطلقت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية بمصر.

وخلال الجلسة، أعلن رئيس المجلس، تلقيه إخطارا من 4 أحزاب سياسية باختيار ممثليها بالمجلس.

وشملت قائمة الاختيارات كل من حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ والنائب محمد حلاوة نائبا له.

كما تضمنت القائمة أيمن عبد المحسن ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ ومحمود أبو النصر نائبا له ، و محمد نبيل دعبس ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة أمام مجلس الشيوخ، إلى جانب محمود سامي الإمام ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي أمام مجلس الشيوخ ومحمد طه عليوة نائبا له.