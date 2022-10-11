انطلاق ثالث قوافل بنك SAIB بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم بدران للعام الثانى

قام بنك SAIB بإطلاق ثالث قوافل مبادرة “صحة وهمة” بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم بدران الخيرية للعام الثانى على التوالى، والتى تقوم بزيارة دور المؤسسات الخيرية لرعاية ذوي الهمم للكشف وتقديم الخدمات الطبية لهم بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

يأتي ذلك بعد النجاح الذي شهدته المبادرة خلال العام السابق تحت مظلة المسئولية المجتمعية للبنك، والتى تتبنى عدة مشاريع تهدف إلى تقديم الدعم لذوى الهمم في مجالات مختلفة، على قائمة أولوياتها الصحة، والمساهمة في تطوير وتحسين مستوى المعيشة لهم.

بنك SAIB

وقام بنك SAIB العام الماضي بتوقيع اتفاقية تعاون مع المؤسسة، وقدم من خلالها الخدمات الطبية اللازمة لأكثر من 500 من ذوي الإحتياجات الخاصة بالقاهرة الكبرى، وتم تجديد الإتفاقية خلال العام الحالي لزيادة عدد المستفيدين وتغطية محافظتي القاهرة والإسكندرية.

وقد حرص بنك SAIB على المشاركة في القوافل المنطلقة ومساعدة فريق الأطباء، بالإضافة إلى تقديم الدعم للأطفال، حيث تقوم القوافل بتقديم الرعاية الصحية والكشف الأولي والتوعية اللازمة من خلال العيادات المتنقلة لمؤسسة إبراهيم بدران مع فريق من الأطباء المتخصصين في مجال طب الأطفال والفريق المساعد لهم.

وتتنوع الخدمات الصحية المقدمة في القوافل لتشمل تخصصات الباطنة، العظام، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد والأمراض الجلدية مع توفير الأدوية.

وتحمل مؤسسة إبراهيم بدران رسالة”الرعاية الصحية عالية الجودة ، لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكلفتها“، وتعمل على توفير ذلك من خلال العديد من الشراكات المجتمعية والدعم من المؤسسات الساعية لتحقيق صحة أفضل للجميع في مصر، كما تعمل المؤسسة من أجل تقديم المساعدات الاجتماعية ورعاية الفئات الخاصة والقيام بالقوافل الطبية لعلاج المرضى بالقرى الفقيرة ودور الرعاية، وذلك بالكشف عليهم وتقديم العلاج وعمل العمليات الطبية المطلوبة.