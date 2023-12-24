«انطلاق» تصدر أول تقرير نصف سنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري

أصدرت اليوم شركة “انطلاق” لدعم ريادة الأعمال، نتائج التقرير نصف السنوي الخاص بقطاع ريادة الأعمال المصري، والذي يعكس حالة القطاع في مصر ويضع أسسًا لفهم أعمق للتحديات والفرص التي يواجهها رواد الأعمال والمستثمرون، من خلال أساليب البحث النوعية (البيانات الأولية) والكمية (الأولية والثانوية).

جاء ذلك من خلال مؤتمر بحضور حسام هيبة- رئيس الهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة ود حسام عثمان- مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات و أحمد زايد ممثل مصر وعميد مجلس إدارة مجموعة بنك التنمية الإفريقي وعبد الحميد شرارة- المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رايز اب ونيللي محمود مديرة قسم التسويق ب إيجي بنك. بالإضافة إلى مجموعة من المسئولين الحكوميين والشخصيات البارزة في قطاع ريادة الأعمال المصري وممثلي المنظمات الدولية والتنموية والقطاع الخاص.

تأتي النسخة الأولى من التقرير بالشراكة مع العديد من الشركات والجهات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال المصري، بما في ذلك إيجي بنك وقمة رايز اب الشركاء الإستراتيجيين للتقرير، ومنصة تيك توك الشريك الرئيسي، حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC Venture-Lab كشريك قطاع ريادة الأعمال وأخيراً شريك المعرفة EdVentures.

يهدف التقرير إلى تزويد قطاع ريادة الأعمال بأساليب قائمة على الأدلة تسمح برؤية أكبر للقطاع بشكل رئيسي من خلال توسيع وصول القطاع إلى البيانات لتعزيز عملية صنع القرار وإنشاء قنوات قائمة على الأدلة من وإلى رواد الأعمال وعمل منصة حوار بين الجهات المعنية في القطاع، مما يساهم الوصول لسياسات قابلة للتنفيذ مبنية على البيانات. بالإضافة لذلك يضم التقرير توصيات خاصة بالسياسات العامة لتسريع وتيرة نمو قطاع ريادة الأعمال المصري.

وقال محمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة انطلاق: يعتبر هذا التقرير مصدرًا قيمًا لصناع القرار، والمستثمرين، ورواد الأعمال، حيث يقدم توصيات تساهم في تنمية قطاع ريادة الأعمال المصري، فالتقرير يوضح أهم ملامح بيئة الأعمال المصرية مما يساعد صناع القرار على تبني قراراتهم الاستراتيجية اعتمادا على الأدلة مما يخلق بيئة داعمة للابتكار والنمو الاقتصادي.

وأضاف، يأتي التقرير كجزء من استراتيجية شركة انطلاق التي تهدف لتعزيز تحول مصر لمركز إقليمي لريادة الأعمال من خلال خلق بيئة دامجة ومؤثرة تشجع على الإبداع.

ومن جانبه صرح عمر رزق، شريك مؤسس ومدير عام الاستشارات بشركة انطلاق قائلا:” تم إجراء بحث أولي مع أكثر من 70 شركة ناشئة في مصر، وشمل نطاقًا من الشركات الصغيرة إلى الشركات الكبيرة، وشمل مراحل مختلفة من مراحل بداية الفكرة إلى الشركات التي مراحل النمو والتوسع. شمل البحث قطاعات متنوعة تزيد عن 10 قطاعات للحصول على رؤى شاملة. “

وأشار رزق إلى أن نتائج قياس أداء قطاع ريادة الأعمال المصري كانت وفقا لثماني محاور هما السياسة والحكومة والشمول الاجتماعي والوصول للتمويل وتمويل رأس المال المُخاطر وسهولة ممارسة الأعمال التجارية وتدفقات رأس المال عبر الحدود ومساهمة القطاع الخاص ومساهمة قطاع التنمية وتم وضع مؤشر لتقييم تلك النتائج.

وكان التقييم الأجمالي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2.93 والذي يشير إلى أن قطاع ريادة الأعمال المصري يعد قطاعا واعدا يلبي التوقعات ولكن بحاجة لبعض السياسيات والدعم لتسريع عملية النمو وتحقيق العائد الاقتصادي وكان من الملفت أن أعلى تقييم كان للشمول الاجتماعي بدرجة تتجاوز 3.27 مما يعبر عن نظرة إيجابيًة لبيئة تساعد على الدمج ومع ذلك، قد تظل هناك تحديات يجب معالجتها لزيادة تمثيل المرأة و ذوي الهمم و الوصول لجميع المحافظات .

وفي المرتبة التالية الوصول للتمويل بدرجة 3.26 و التي تشير إلى تصور إيجابي بشكل معتدل و لكن هناك تحديات للشركات ذات الحجم الصغير و المتوسط و أبرز الاستبيان أن هناك دعم كبير لقطاعات محددة مثل للذكاء الاصطناعي و التكنولوجية الصحية .

وصرحت نيللي محمود مديرة قسم التسويق بـ”إيجي بنك” بأن “انطلاق” هي نقطة بداية لشراكات وقرارات مثمرة في مجالات عديدة في ضوء الرؤية الواضحة التي ارسي خطوطها تقرير انطلاق الذي رسم تصور شامل ووافي لخريطة ريادة الاعمال في مصر. ومن خلال هذه الروية الواضحة، ستستطيع جهات القطاع الخاص والقطاع الرسمي والحكومي العمل علي اتخاذ خطوات جادة نحو تنمية قطاع ريادة الاعمال والشركات الناشئة ومجال الابتكار.

وتابعت : نهتم كثيرا في اي جي بنك بدعم البدايات لاننا كبنك كنا من اوائل جهات القطاع المصرفي الخاص في التحرك نحو تقديم دعم حقيقي ومتكامل لمهارات الشباب وريادة الاعمال والشركات الناشئة من خلال المنصة التي اطلقها البنك منذ سبع سنوات والمعروفة ب مينت واللي دعمنا من خلالها الاف من الشباب ومئات من الشركات الناشئة في مصر من مختلف المجالات وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر باكثر من احدي عشر الف فرصة مما يساهم في نمو مؤشرات الشمول الاجتماعي وايضا المالي من خلال دعم تلك الشركات وموظفيها والمتعاملين معها ومستثمريها بالخدمات المالية والرقمية ذات الكفاءة.”

و قالت فرح طوقان، مدير العلاقات الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وجنوب آسيا وباكستان بشركة تيك توك: “نحن سعداء في منصة تيك توك كونها الشريك الرئيسي لشركة انطلاق في مهمتها الساعية لدعم الشباب ورواد الأعمال في مصر. حيث تعزز منصة تيك توك الإبداع الفردي وتعتبره من أهم أولوياتها، لأن الشمول والنشاط الفعال على تيك توك يلعب دورًا حيويًا في تشكيل وتعزيز المشهد العام للاقتصاد الإبداعي، بالإضافة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نشر مواهب صناع المحتوى ومساعدتهم على الوصول لنطاق أوسع من الجمهور وتعزيز نموهم في الفضاء الرقمي.”

وقال عبد الحميد شرارة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “رايز اب”: “سعداء للتعاون مع انطلاق في تقديم تقريرهم الأول، الذي يوثق التحديات والحلول التي تواجه الشركات الناشئة. نعتبر رصد تلك البيانات هام للغاية ونؤمن أن التعاون بين القطاع الخاص والجامعات والحكومة والشركات الناشئة هام للغاية للنهوض بالقطاع مما سيساهم في تحويل توصيات ذلك التقرير إلى برامج قابلة للتنفيذ”.

جدير بالذكر أن التقرير يضم في القسم الأول منه البيانات الثانوية، والتي تعطي نظرة شاملة عن بيئة الأعمال المصرية والتي تبدأ بملف الدولة الذي يعطي لمحة عن وضع الاقتصاد الكلي وعدد السكان والبطالة وخطط الدولة التنموية بالإضافة إلي القطاع النقدي والقطاع المالي ومعاملات ميزان المدفوعات في مصر.



أما ملف قطاع ريادة الأعمال المصري يضم أبرز الأرقام والإنجازات التي حققها القطاع علاوة على أهم الجهات الفاعلة بقطاع ريادة الأعمال.



يأتي القسم الثاني من التقرير والذي يضم البيانات النوعية (البيانات الأولية)، والتي تم اجمعها من خلال استبيان موجه للشركات الناشئة والجهات العاملة في القطاع، ومقابلات، وأبحاث شاملة حول النظام البيئي ككل.