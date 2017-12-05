انطلاق تدريب مصري- بريطاني لمكافحة تهريب المهاجرين

المال- خاص افتتحت السفارة البريطانية في مصر سلسلة من ورش العمل التدريبي المُمولة بشكل مشترك من قِبَل المملكة المتحدة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وذلك لتعزيز قدرات القضاة ووكلاء النيابة حديثًي التعيين في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية من خلال التدريب على مكافحة تهريب المهاجرين في مصر،

المال- خاص

افتتحت السفارة البريطانية في مصر سلسلة من ورش العمل التدريبي المُمولة بشكل مشترك من قِبَل المملكة المتحدة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وذلك لتعزيز قدرات القضاة ووكلاء النيابة حديثًي التعيين في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية من خلال التدريب على مكافحة تهريب المهاجرين في مصر،

وهذه الورش جزء من برنامج (PRIME) و هو مشروع المكافحة والاستجابة لتحديات الهجرة غير الشرعية في مصر بمبلغ 1,5 مليون جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 33 مليون جنيهًا مصريًا)، والذي يدعم بشكل رئيسي رؤية الحكومة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

سُتجرى التدريبات في القاهرة والإسكندرية ومحافظات الوجه القبلي.

حضر تلك الفعالية مديربرامج المملكة المتحدة في مصر “آرفيند مونجور”، بصحبة السفيرة “نائلة جبر” -رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر -والمستشار “عمر حافظ” -وكيل وزارة العدل –و”كارل آندرسون” -رئيس وحدة الديمقراطية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية –و”عمرو طه” رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في مصر.

وقال سفير المملكة المتحدة في مصر -جون كاسون – “تهريب البشر والإتجار بهم هما جريمة تدمر حياة الناس. وبريطانيا لديها نفس الحلم المصري بألَّا يضطر أي شخص يريد النجاح أن يغادر البلاد بل يحقق أحلامه بداخلها في ظل اقتصاد مصري قوي وعادل”.

وأضاف “لذلك نفخر بالعمل مع مشروع المكافحة والاستجابة لتحديات الهجرة غير الشرعية في مصر (PRIME) والمنظمة الدولية للهجرة لدعم الحكومة المصرية في مكافحة مهربي البشر والمتاجرين بهم”

وتابع “نفخر بكوننا المشارك الاقتصادي رقم واحد لمصر في خلق وظائف وفرص لجميع الشباب المصريين، مع مبلغ 43 بليون دولار من الاستثمار الخاص خلال هذا العقد، بالإضافة إلى تمويل جديد بمبلغ 50 مليون جنيه مصري من خلال مبادرة “مصر تبدأ” لدعم ريادة الأعمال”.