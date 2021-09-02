سيـــاســة

انطلاق تدريب «النجم الساطع 2021» بمشاركة 21 دولة بقاعدة محمد نجيب

يستمر خلال الفترة من 2 إلى 17 سبتمبر
أحمد اللاهوني 6:29 م, الخميس, 2 سبتمبر 21 6:29 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

انطلقت فعاليات التدريب المشترك “النجم الساطع 2021” والذي يستمر خلال الفترة من 2 إلى 17 سبتمبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية بمشاركة (21) دولة .

وألقى رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للدول المشاركة ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ التدريب المشترك ” النجم الساطع 2021 ” الذى يعتبر من أكبر وأهم التدريبات العسكرية على المستوى العالمى لما يتضمنه من حجم القوات المشاركة .

اقرأ أيضا  طلب إحاطة في البرلمان لوضع خطة استباقية لموسم الشتاء

من جانبه أعرب مدير التدريب من الجانب الأمريكى عن تقديره العميق للقوات المسلحة المصرية على استضافتها للنجم الساطع 2021 وعلى حفاوة الاستقبال والضيافة، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر مصر من أهم الشركاء الاستراتيجيين بالمنطقة .

وأعرب قادة القوات المشاركة عن سعادتهم بالروح المعنوية العالية للقوات المشاركة من مختلف الدول ، آملين أن تحقق تدريبات النجم الساطع 2021 أهدافها المخططة بما يعزز علاقات التعاون العسكرى بين جيوش الدول المشاركة.

اقرأ أيضا  وزير الدفاع يلتقي ‏نظيره بكوريا الجنوبية خلال زيارته الرسمية لمصر ‏

وشهدت الأيام الماضية تدفق القوات المشاركة والتحرك إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية استعداداً لبدء فعاليات التدريب .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

ختام فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك للقوات الخاصة في مكافحة الإرهاب

أحمد اللاهوني 7:09 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

السيسي وأبو مازن وعاهل الأردن يبحثون رؤية مصر لكيفية إحياء عملية السلام وتثبيت التهدئة بقطاع غزة

هاني جميعي 4:03 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

مقترح برلماني بإنشاء فرع لمستشفى أبو الريش لعلاج الأطفال في صعيد مصر

ياسمين فواز 2:03 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية بقصر الاتحادية

المال - خاص 10:45 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21

طلب إحاطة في البرلمان يحذر من مخاطر عمليات تغيير لون العيون

ياسمين فواز 2:47 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

نائب بـ«الشيوخ» يطالب بإلقاء الضوء على كليات الذكاء الاصطناعي

ياسمين فواز 2:35 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21