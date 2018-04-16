انطلاق بورتفوليو إيجيبت بحضور وزيرى الاستثمار وقطاع الأعمال

المال - خاص: ينطلق فى 29 أبريل الجارى، مؤتمر بورتفوليو إيجيبت الثالث 2018 Portfolio Egypt، الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم» بفندق ماريوت القاهرة، تحت عنوان «فرص وتحديات عهد الإصلاحس، تحت رعاية وحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبمشاركة الدكتور خالد ب

المال – خاص:



ينطلق فى 29 أبريل الجارى، مؤتمر بورتفوليو إيجيبت الثالث 2018 Portfolio Egypt، الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم» بفندق ماريوت القاهرة، تحت عنوان «فرص وتحديات عهد الإصلاحس، تحت رعاية وحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبمشاركة الدكتور خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام.

ويلقى المؤتمر الضوء على الفرص الاستثمارية للأنشطة المالية غير المصرفية بعد الكشف عن أول إستراتيجية قومية للأنشطة المالية غير المصرفية ومبادرة الشمول المالى وسط تداعيات جوهرية وحادة ناتجة عن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة.

ويشارك فى المؤتمر محسن عادل نائب رئيس هيئة البورصة، ورضا عبدالمعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، ومصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرمس، ورنا العدوى العضو المنتدب لشركة أكيومن القابضة وشريف طلعت، الرئيس التنفيذى لشركة شعاع وعمرو أبوالعيش، رئيس شركة تنمية لتمويل متناهى الصغر.

كما يتحدث كل من جمال محرم، رئيس الجمعية المصرية للتخصيم، ووليد حسونة رئيس شركة المجموعة المالية فاينانس القابضة، وعادل منير أمين عام الاتحاد الأفرو آسيوى للتأمين وإعادة التأمين، ورضا فتحى رئيس مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، فضلاً عن حامد مبروك الرئيس التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط لشركة ويلس تاورز لوساطة التأمين وإعادة التأمين.

ويجرى المؤتمر مناقشات حول أفضل الشركات المدرجة ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية الذى يستهدف جمع 80 مليار جنيه ومدى قدرة السوق على تحقيق تلك الحصيلة، ونسب الطرح المناسبة هل هى فى حدود 15 إلى %30 مثلما نص برنامج الحكومى أم لا؟ وهل يعتبر تسعير الأسهم معضلة فى عمليات الطرح، وإمكانية استقبال سوق المال لشركات خاسرة؟

بجانب كل ماسبق سيتم فتح الباب للحديث عن صلاحية تمويل المشاريع القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والريف المصرى من خلال البورصة ودور بنوك الاستثمار فى عمليات الطروحات بشكل عام.

ويناقش المؤتمر أبرز المشكلات الحالية والتى تعرقل انطلاقة سوق المال وتصورات وحلول إنقاذ صناعة صناديق الاستثمار باعتباره الممثل الأصيل للاستثمار المؤسسى بالبورصة ومستقبل الأوراق المالية فى ضوء إقرار أكبر تعديلات تشريعية على القانون من مجلس النواب، وأخيراً تعديلات القيد من جانب هيئة الرقابة المالية وهل تعتبر فرصة أم تحديا؟

ويطرح المؤتمر العديد من التساؤلات عن مستقبل الاستثمار فى أنشطة التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر والتمويل العقارى والقدرة التنافسية للشركات العاملة بها، بعد توسع البنوك فى تأسيس أذرع استثمارية جديدة فى تلك المجالات بجانب بحث الآلية الأنسب اختراق تلك الأنشطة هل هى الاستحواذ أو التأسيس؟

ويفتح المؤتمر الباب لتقييم الوضع التشريعى المنظم للأنشطة المالية غير المصرفية مع التركيز على قانون التأجير والتخصيم الذى تتم مناقشته فى مجلس النواب حاليًا.

ويستعرض المؤتمر الآفاق الجديدة لقطاع التأمين وكيفية الاستفادة من فرص التغطية التأمينية على أصول الدولة.

وتعد «المال جى تى إم» – الشقيقة لجريدة المال- هى الشركة الوطنية الأكثر قوة ونشاطًا فى مجال تنظيم المؤتمرات وصناعة الأفكار، ومن أهم فعالياتها، مؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEOs Thoughts، ومؤتمر حوار مع الحكومة ومؤتمر التطوير العقاري.