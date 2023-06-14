انطلاق بعثة طرق الأبواب لـ «الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA» بالمملكة المتحدة اليوم

تنطلق فعاليات بعثة طرق الأبواب التي تنظمها «الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA» اليوم الأربعاء، بالمملكة المتحدة، وذلك خلال الفترة 14 إلى 16 يونيو 2023، تحت عنوان «النمو الأخضر: تعزيز روابط التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر نحو مستقبل مستدام»، بهدف دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وذلك بحضور ومشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور محمد معيط وزير المالية، رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووفد رفيع المستوى من المستثمرين ورجال الأعمال.

حوافز جاذبة

وتهدف البعثة المصرية إلى تعزيز فرص الاستثمار بين البلدين، وتسليط الضوء على الحوافز الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بقطاعات: الهيدروجين، وإزالةالكربون، والاقتصاد الأخضر/السندات، والتعدين، والخدمات المالية، وكذلك استكشاف الفرص التجارية الدولية المحتملة من خلال حلقات النقاش التي تتم مع كبار المسؤولين في المملكة المتحدة، والشركات البريطانيةالكبرى، هذا بالإضافة إلى اطلاعهم على التقدم الهام لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، بالرغم من الظروف العالمية غير المواتية التي تؤثر على كافة اقتصاديات الدول الناشئة.

من جانبه، قال المهندس خالد نصير، رئيس «الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA»، إن الزيارة السنوية لبعثة طرق الأبواب إلى بريطانيا تستهدف توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، التي تمتد على مدار عقود طويلة، مشيرًا إلى أن بعثة هذا العام أتخذت عنوانًا يهدف إلى تعزيز روابط التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر نحو مستقبل مستدام للمناقشة مع شركاء المملكة المتحدة، مع الاستفادة من نتائج مؤتمر المناخ COP27، التي مثلت فرصة حاسمة لمصر للترويج لها عبر جدول الأعمال المحلي للعمل المناخي ، على النحو المنصوص عليه في رؤية 2030 الطموحة.

التعاون المشترك

وأوضح «نصير» أن بعثة طرق الأبواب تفتح المجال أمام قادة الأعمال في لندن لاستكشاف سبل النهوض بالسياسات التي يحركها المناخ من خلال التعاون البريطاني المصري، والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك التمويل الأخضر، وإزالة الكربون، والهيدروجين، والتعدين، والتمويل في إزالة الكربون، علاوة على ذلك، ستكون هناك فرص وفيرة للتواصل ومشاركة القطاع الخاص في المناقشات على مدار الأيام الثلاثة.

في سياق متصل؛ قالت نادية لملوم المدير التنفيذي لـ«الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA»، أنه مع التحول العالمي المستمر نحو الحد من انبعاثات الكربون وإنتاج مصادر الطاقة الخضراء في العامين الماضيين، فإن مصر، إدراكًا منها لأهمية هذا التحول، بذلت جهدًا كبيرًا لتعزيز إزالة الكربون وتبني حلول الطاقة المتجددة، حيث أطلقت مصر في مايو 2022، الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، مع استهداف خفض انبعاثات الكربون، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة 1.7 دولار لكل كيلوغرام بحلول عام 2050.

وأضافت أنه مع اقتراب إطلاق استراتيجية الهيدروجين الأخضر، تعمل مصر على تطوير سياسات وحوافز مبسطة لجذب المزيد من الاستثمارات، فضلاً عن النظر في تقديم إعفاءات ضريبية، إلى جانب إعطاء الأولوية للأمونيا في الوصول إلى الموانئ وفقًا لتوصيات خبراء الصناعة، وهذا ما تسعى البعثة إلى توضيحه خلال اللقاءات والمناقشات المستهدف عقدها على مدار الثلاثة أيام المقبلة.

جدير بالذكر أن جدول اللقاءات والمناقشات الخاص ببعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة يركز على موضوعات رئيسية هي: (التمويل المبتكر للاقتصاد الأخضر، إزالة الكربون، مسارات الهيدروجين، التعدين واستكشاف المواردالمصرية، التمويل في إزالة الكربون).