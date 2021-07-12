انطلاق بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين فى مقر الأكاديمية العربية بالإسكندرية

انطلقت اليوم، الإثنين، منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري. وبدأت منافسات بطولة العالم للخماسي، اليوم بتتابع السيدات، ويمثل منتخب مصر فيها…

انطلقت اليوم، الإثنين، منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.

وبدأت منافسات بطولة العالم للخماسي، اليوم بتتابع السيدات، ويمثل منتخب مصر فيها بمجموعتين هما : المجموعة (أ) سلمي أيمن وأميرة قنديل ، فيما يمثل المجموعة (ب) هايا فكري ومايا فكري.

ويشارك في البطولة 165 لاعبا ولاعبة ، بواقع 92 لاعبا و73 لاعبة من 27 دولة وهم: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.



تبدأ المنافسات اليوم بتتابع السيدات ثم يوم 13 بتتابع الرجال، وتبدأ تصفيات نصف نهائي السيدات يوم 14 يوليو وتصفيات نصف نهائي الرجال يوم 15 يوليو ونهائي السيدات يوم 16 يوليو ونهائي الرجال يوم 17 يوليو ثم اليوم الأخير 18 يوليو بالتتابع المختلط.



ويمثل مصر في منتخب الناشين أحمد الجندي ومهند طارق وعلي الدين سويلم ونور الدين كريم وعمر وائل عزت ومحمد حسام ويوسف قرني ومحمد الجندي وأدهم هاني فودة وإياد الكاشف.



بينما يمثل منتخب الناشئات سلمى أيمن وأميرة قنديل وهانيا طارق وملك خالد ومايا محمد ومريم عامر وأريج نور الدين.

ويدير البطولة الدكتور شادي عبد العزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق نويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال و طبيب العلاج الطبيعي يوسف حسن .



ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة العالم للشباب والشابات في سبتمبر المقبل بالأكاديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.



وعقد أمس الأحد، الاجتماع الفني، لبطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.

فى سياق أخر، استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يوم السبت الماضى محمد سعفان وزير القوى العاملة والوفد المرافق له وذلك بالمقر الرئيسي للأكاديمية العربية بأبى قير.

وتأتى هذه الزيارة لبحث سبل التعاون المشتركة بين الجانبين، و أعرب الوزير عن سعادته بهذه الزيارة وأشاد بما رآه فى الأكاديمية العربية من إمكانيات وقال إنها نجحت فى الحفاظ أعلى معايير التعليم والتدريب.

وأثنى الدكتور إسماعيل عبد الغفار على جهود الوزير التى ساهمت فى تحسين أوضاع العمالة و حرصه الشديد على تقدير كل الشباب المصري وتلبية طموحاته، مؤكدا أن الوزارة استطاعت من خلال الأعمال التي قامت بها أن تساعد في خفض معدلات البطالة .

واصطحب الدكتور إسماعيل الوزير والوفد المرافق له فى بجولة تفقدية داخل الأكاديمية ومنشآتها ومبنى القبة السماوية وقد شاهدوا فيلمًا تسجيليا عن الأكاديمية العربية وفروعها بالوطن العربى ومنشأتها التعليمية المتطورة وفيلماً أخر عن ما تقدمه القبة السماوية لطلاب العلوم البحرية والهندسية.