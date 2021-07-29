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انطلاق امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2021 أدبي

في آخر أيام امتحانات الشعبة الأدبية
جهاد سالم 9:53 ص, الخميس, 29 يوليو 21 9:53 ص, الخميس, 29 يوليو 21

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توافد الطلاب على لجان الامتحانات لأداء امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2021 أدبي ، في آخر أيام امتحانات الشعبة الأدبية.

ويبلغ عدد الطلاب الخاضعين لامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2021 أدبي ، نحو 255 ألف و353 طالب.

ويؤدي الطلاب امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2021 أدبي بنظام البابل شيت وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

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جدير بالذكر أن اليوم هو آخر امتحانات طلاب الشعبة الأدبية ، فيما يواصل طلاب الشعبة العلمية الامتحانات حتي 2 أغسطس المقبل ، وتستمر أعمال الامتحانات للطلاب المكفوفين حتي 3 أغسطس، وطلاب مدارس المتفوقين حتي 5 أغسطس .

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بقلم جهاد سالم

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