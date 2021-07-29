انطلاق امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2021 أدبي

توافد الطلاب على لجان الامتحانات لأداء امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2021 أدبي ، في آخر أيام امتحانات الشعبة الأدبية.

ويبلغ عدد الطلاب الخاضعين لامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2021 أدبي ، نحو 255 ألف و353 طالب.

ويؤدي الطلاب امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2021 أدبي بنظام البابل شيت وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

جدير بالذكر أن اليوم هو آخر امتحانات طلاب الشعبة الأدبية ، فيما يواصل طلاب الشعبة العلمية الامتحانات حتي 2 أغسطس المقبل ، وتستمر أعمال الامتحانات للطلاب المكفوفين حتي 3 أغسطس، وطلاب مدارس المتفوقين حتي 5 أغسطس .