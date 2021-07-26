انطلاق امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة 2021 علمي

توافد الطلاب على لجان الامتحانات لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي للثانوية العامة 2021 علمي. ويؤدي نحو 392 ألف و863 طالب بالشعبة العلمية اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة 2021 ، وذلك في اليوم الحادي عشر من الامتحانات ، داخل…

توافد الطلاب على لجان الامتحانات لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي للثانوية العامة 2021 علمي.

ويؤدي نحو 392 ألف و863 طالب بالشعبة العلمية اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة 2021 ، وذلك في اليوم الحادي عشر من الامتحانات ، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن الطلاب يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة 2021 ، بنظام البابل شيت وسط إجراءات احترازية مشددة.

وانطلقت أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2021 يوم 10 يوليو الجاري ، وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

