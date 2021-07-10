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انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021 بمادة «اللغة العربية» اليوم

تضمنت صور امتحان اللغة العربية للثانوية العامة المتداولة الكود السري للطالب
جهاد سالم 2:11 م, السبت, 10 يوليو 21 2:11 م, السبت, 10 يوليو 21

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انطلقت أولي امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث يؤدي نحو 393 ألفا و883 طالبا بالشعبة العلمية، امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2021 اليوم، داخل 2201 لجنة.

وتصل درجة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2021، إلي 80 درجة ويتضمن 60 سؤلا، بنظام البابل شيت.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2021.

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ورصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم هوية طالب متورط بنشر صور امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2021 بمحافظة الغربية.

وتضمنت صور امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2021، المتداولة الكود السري للطالب، ومن ثم ألقت قوات الشرطة القبض على الطالب مسرب الامتحانات.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ضبط عدد من أجهزة التابلت خارج المنظومة بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2021 اليوم.

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وأكدت التعليم التحفظ على الأجهزة المضبوطة ومصادرتها ، وكذلك مصادر أي أجهزة تابلت تم تهكيرها.

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بقلم جهاد سالم

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