انطلاق امتحانات الثانوية العامة في الكويت وسط إجراءات صحية مشددة

انطلقت في الكويت اليوم (الأربعاء)، امتحانات الثانوية العامة لطلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة، وسط إجراءات احترازية مشدّدة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد أكثر من عام ونصف من إقرار نظام التعليم عن بعد، نتيجة الظروف التي خلّفها انتشار مرض (كوفيد- 19).

بدء امتحانات الثانوية العامة

وعلى مدى عشرة أيام، سيجري طلبة الصف الثاني عشر بأقسامه الثلاثة، وهي الأدبي والعلمي والديني، امتحاناتهم النهائية موزعين على 306 مدارس عبر كل محافظات الكويت.

وقال وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي علي المضف للصحفيين خلال تفقده عددا من لجان الاختبارات في محافظات الجهراء والفروانية وحولي، إن إجمالي الطلبة الذين اجتازوا الامتحانات اليوم بلغ 50743 طالبا وطالبة.

وأوضح أن الوزارة أعلنت مبكرا مع بداية الفصل الثاني عن إجراء الامتحانات في المدارس حتى يستعد الطلبة بشكل جيد.

ووفق وزارة التربية الكويتية، تضم كل مدرسة ما بين 20 الى 25 لجنة اختبار، فيما لا يزيد عدد الطلبة في كل لجنة اختبار عن 6 طلاب احتراما للإجراءات الصحية.

ووفرت السلطات الصحية، المعقمات في أماكن دخول الطلبة وخروجهم ،كما جنّدت فرقا للطوارئ الطبية لقياس درجة حرارة الطلبة قبل دخول قاعات الامتحان.

وأدى طلبة القسم العلمي اختبار الرياضيات، فيما أدى طلبة القسم الأدبي امتحان اللغة الفرنسية، وطلبة التعليم الديني اختبار الحديث الشريف.

وقالت الطالبة فوز المانع بعد أن أدت امتحان اللغة الفرنسية في مدرسة ماريا القبطية الثانوية بنات في منطقة الزهراء التابعة لمنطقة حولي التعليمية لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الامتحان كان مقبولا والأجواء جيدة جدا.

المحافظة على التباعد الاجتماعي

وأضافت أن “الإجراءات الإحترازية والتشديد في تطبيقها، طمأنني كثيرا وأجرينا الامتحان في تباعد والجميع ملتزمون بارتداء الكمام والتعقيم”.

فيما قال الطالب أحمد العلي الذي أدى اختبار الرياضيات في ثانوية الجاحظ للبنين في منطقة اشبيلية بمحافظة الفروانية، “كنت دوما مع إجراء الامتحانات الورقية وليس عن بعد، حتى نضع حدا للغش، ويتم تقييم الطلبة بشكل دقيق”.

وخلال يومي الأحد والاثنين الماضيين، أخضعت وزارة الصحة الكويتية، الطلبة المقبلين على امتحان الثانوية العامة، ممن لم يتلقوا التطعيم المضاد لكورونا ،لاختبار PCR، من أجل التأكد من عدم إصابتهم بالمرض والسماح لهم باجتياز الاختبارات.

ومن المقرر ان يؤدي الطلبة الذين تكتشف إصابتهم بالمرض بعد الفحص، الامتحانات خلال الدور الثاني المقرر إجراؤه من 30 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

وكانت وزارة التربية الكويتية قررت تأجيل امتحانات الثانوية العامة بضعة أيام، إذ كانت مقررة في 30 يونيو الماضية، وعزت ذلك إلى حرصها على منح الطلبة والطالبات المزيد من الوقت للدراسة والمراجعة والاستعداد للامتحانات واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحتهم ومصلحة العملية برمتها.

ويأتي قرار وزارة التربية الكويتية تنظيم امتحانات ورقية لطلبة الصف الثاني عشر، وفق النمط الذي كان سائدا قبل تفشي فيروس كورونا، تمهيدا لاستئناف المدارس وحضانات الأطفال لعملها في سبتمبر المقبل، بعد عام ونصف من غياب التلاميذ عنها.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.