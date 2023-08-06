انطلاق النسخة العاشرة من معرض فارماكونكس لتصنيع الأدوية في سبتمبر

تعقد العاشرة من معرض فارماكونكس الرائد لتصنيع الأدوية في إفريقيا في القاهرة، وذلك بمناسبة مرور عِقد من التميز والنمو في دعم وتنمية صناعة الأدوية تماشيًا مع اتجاه الدولة لتوطين العديد من الصناعات الدوائية الحديثة.

ومن المقرر أن يقام المعرض في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2023 في مركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة، وهو من تنظيم شركة “إنفورما ماركتس مصر”، الرائدة في مجال تنظيم المعارض حول العالم.

يتضمن المعرض برنامج مؤتمرات شامل يتناول الموضوعات الهامة في صناعة المستحضرات الدوائية. في هذا السياق، ستغطي المؤتمرات مجالات مثل تصنيع مواد التعقيم، والتحول الرقمي، ومرونة سلاسل التوريد، وإدارة الجودة، والهندسة الدوائية، وكذلك سيتبادل خبراء الصناعة المشهورون وقادة الفكر خبراتهم والمستجدات خلال هذه الجلسات في هذه الدورة.

عبر رحلة الـ10 سنوات نجح معرض فارماكونس في تسليط الضوء على النمو الهائل الذي شهده المجال الدوائي على مدار العقد الماضي في القارة السمراء وبهذه المناسبة صرح مصطفى خليل، مدير المعارض بشركة إنفورما مصر المنظمة لمعرض فارماكونكس: “نحن متحمسون للجمع بين قادة الصناعة والمبتكرين وأصحاب الأعمال في فارماكونكس 2023″، حيث يوفر هذا المعرض فرصة فريدة لاستكشاف أحدث التقنيات، وإقامة شراكات استراتيجية، ودفع نمو صناعة الأدوية في جميع أنحاء القارة وهذا بناء على تحليلات سوق الأدوية في شمال إفريقيا الذي شهد نموًا ملحوظًا، حيث وصل إجمالي سوق الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 47 مليار دولار أمريكي في عام 2022 مقارنة بالعام 2021 وفقًا لتقرير IQVIA الفصلي.”

يشهد فارماكونكس زيادة ملحوظة بما يتجاوز 30٪ من المشاركات الهندية

من المقرر أن يشهد فارماكونكس زيادة ملحوظة بما يتجاوز 30٪ من المشاركات الهندية في نسخة المعرض في 2023. هنا، تعكس هذه الزيادة الأهمية المتزايدة للبلاد كلاعب عالمي في تصنيع الأدوية للسوق المحلي و تصديره لكافة بلاد المنطقة، مع خبرة الهند الشهيرة ومساهمتها في الأبحاث الدوائية والتصنيع والتصدير.

علاوة على ذلك، وَحد فارماكونكس الجهود مع العديد من الهيئات والشركات الصينية لتعزيز التعاون مع الشركات الصينية والمتخصصين في المعرض. لن تخلق هذه الشراكات بيئة حيوية ومتنوعة للزوار المحليين والدوليين فحسب، بل ستوفر أيضًا فرصًا لا مثيل لها للتواصل وتطوير الأعمال وتوسيع السوق.

حيث سيلعب هذا التعاون دورًا مهمًا في دعم قطاع التعبئة والتغليف، مما يضمن تعزيز إجراءات الأمان والجودة، كما أنها تقدم رؤى قيمة حول التطورات في مصر في مجال الأدوية وتعزيز الشراكات بين أصحاب الأعمال المصريين والدوليين.

القطاعات المشاركة في المعرض لهذا العام تنقسم إلى ثمانية محاور رئيسية لتصنيع الأدوية

الجدير بالذكر أن القطاعات المشاركة في المعرض لهذا العام تنقسم إلى ثمانية محاور رئيسية لتصنيع الأدوية، تشمل المواد الفعالة وكذلك المواد الفعالة العامة، والمستحضرات الدوائية الحيوية، ومعدات المختبرات، وأيضًا المواد الدوائية الدقيقة والمتخصصة والمساعدة، ومواد التعبئة والتغليف، وكذلك الغرف العقيمة، والآلات والمعدات، كما يركزون على التصنيع لدى الغير.

على مدى السنوات العشرة الماضية، رسخ فارماكونكس تميزه من خلال المعارض الكبرى والمحتوى عبر الإنترنت والندوات التعليمية وورش العمل، حيث يستعرض أحدث التطورات والفرص في نمو المستحضرات الدوائية في جميع أنحاء إفريقيا. مع كل دورة، شهد المعرض زيادة ملحوظة في المشاركة والتأثير، وأصبحت منصة حيوية لمحترفي الصناعة والمصنعين والموردين.