انطلاق النسخة العاشرة من قمة «رايزاب 2023» بالمتحف المصري الكبير

تنطلق فاعليات “قمة رايزاب 2023 ” أكبر حدث يقام في مجال الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر في نسخها العاشرة تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ولأول مرة بالمتحف المصري الكبير، أحد أكبر الصروح التاريخية في العالم وتستمر فاعلياتها على مدار ثلاثة أيام من 16 وحتى 18 من مارس الحالي، بحضور أكثر من 20,000 رائد أعمال ومستثمر من 60 دولة حول العالم، وبمشاركة مجموعة من أبرز المتحدثين والخبراء والمستثمرين في مجال الاستثمار والتكنولجيا وريادة الأعمال، يجتمعون على منصة القمة لدعم رواد الأعمال وتشجيعهم على التنوع والتأثير والنمو.

ستشهد القمة عددا كبيرا من ورش العمل والمناظرات للقضايا الهامة بالقطاع والجلسات الحوارية الرئيسية والتفاعلية تتمحور حول 6 موضوعات أساسية وهي: العواصم الذكية والتكنولوجيا والمجتمع، الاقتصاد الابداعي، التكنولوجيا الناشئة، والاستدامة، كما سيناقش محور “10 سنوات” تطور الصناعات ونجاح الشركات الناشئة التي استمرت 10 سنوات، كما ستشهد القمة معرضا للشركات الناشئة الأكثر نجاحًا فى الشرق الأوسط لعرض خدماتهم وخططهم المستقبلية.

ووفقا لأجندة القمة سيتم عقد أكثر من 60 ورشة عمل ستناقش موضوعات أساسية تتعلق بمستقبل الشركات الناشئة ومنها: كيفية نجاح واستدامة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى عدد كبير من الموائد المستديرة والأنشطة المختلفة يقدمها متحدثين وخبراء وممثلي شركات عالمية مثل Google, Amazon, LinkedIn, Disney, DreamWorks, Meta, Microsoft, GoDaddy, Netflix, PayPal وغيرها.

كما ستتناول القمة عدد من القضايا المهمة ومن أبرزهم قضية الاستثمار التي سيتم تسليط الضوء عليها في مائدة مستديرة بعنوان “مستقبل الاستثمار في المنطقة”، كما لن يقتصر الحديث بها فقط بل سيقومون بمناقشات جماعية لمدة ساعة مع الجمهور وهي إحدى الميزات التي الجديدة التي تقدمها قمة هذا العام بشكلها الجديد.