انطلاق النسخة السابعة من قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال بمكتبة الإسكندرية

انطقت فاعليات أعمال النسخة السابعة من “قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال” منذ قليل التي تستمر على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من ٢ إلى ٤ أكتوبر ٢٠٢١م، بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية وحضور الدكتور عمرو طلعت؛ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسفير السويد بالقاهرة ونائب سفير جمهورية ألمانيا بالقاهرة، وممثل عن سفير جمهورية باكستان.



وتعقد تلك القمة بشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات” ايتيدا”، وهيئة “البريد المصري”، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وشعبة صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووكالة التعاون الألمانية للتنمية الدولية “GIZ”، و” فوري”، و”روش” للرعاية الصحية، و”هيفوس”، و”أدفينتشورز” وصندوق”سند” للاستثمار، إيجبت فنتشورز”، و” زوهو”، و” انيرشيا”، ونوفارتس”، و”JTC”.

وتستهدف النسخة السابعة من قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال تعزيز وتنمية ريادة الأعمال التكنولوجية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والأورومتوسطية من خلال عرض تكنولوجيات مختلفة وسبل تطبيقها في كل صناعة من الصناعات، ويأتي احتضان مصر لهذه القمة للعام السابع على التوالي تأكيدًا لدور مصر المحوري وبناء على النجاحات التي حققها رواد الأعمال المصريون، وما تشهده ريادة الأعمال في مصر من تقدم بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجه الحكومة المصرية نحو ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، لما لذلك من دور في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.



وأعلن مسؤولو المؤتمر أن دورة هذا العام تعقد في ظل الالتزام بالظروف والإجراءات الاحترازية حماية من كورونا، وسيشارك بها نحو 16000 ألف من خلال الحضور الفعلي والأون لاين، وسيقدم من خلالها 300 متحدث -يمثلون الخبراء ورواد الأعمال وممثلي العلامات التجارية العالمية- عصارة خبراتهم في مجال التكنولوجيا، من شركات “مايكروسوفت” و”فوري” و”روش” و”500 ستارتب” و”نتفليكس” وغيرها، بالإضافة إلى أكثر من 200 مستثمر، بالإضافة إلى المعرض الذي تشارك فيه 800 شركة ناشئة ستعرض أحدث منتجاتها في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطبيقاتها، من 70 دولة يمثلون اللاعبين الرئيسين في صناعة التكنولوجيا.