انطلاق النسخة الثانية من المعرض العالمي للتجارة الرقمية في الصين

انطلقت النسخة الثانية من المعرض العالمي للتجارة الرقمية في مدينة هانجتشو، بمقاطعة تشجيانج شرقي الصين، صباح اليوم الخميس، بهدف تعزيز التعاون العالمي في التجارة الرقمية، وفقا لوكالة شينخوا.

واجتذب المعرض، الذي يحمل شعار “التجارة الرقمية، الوصول العالمي”، 68 منظمة ورابطة أعمال دولية، بالإضافة إلى أكثر من 800 شركة، حيث تمت دعوة فنلندا وجنوب إفريقيا لتكونا ضيفتي شرف هذا المعرض.

وأقيم المعرض على مساحة عرض تبلغ 100 ألف متر مربع، حيث من المتوقع أن يحضره أكثر من 15000 من المشترين المهنيين.

ويركز المعرض على قواعد التجارة الرقمية ولوائحها وإدارتها ومعاييرها، ويخطط لإقامة منتديات وعقد اجتماعات مواءمة الصناعة وندوات متخصصة.

وخلال حفل الافتتاح، قالت قوه تينغ تينغ نائبة وزير التجارة الصيني، إن التجارة الرقمية ازدهرت في السنوات الأخيرة لتصبح ركيزة مهمة في بناء الصين لتكون قوة تجارية، لافتة إلى أن عام 2022 شهد وصول حجم تجارة الخدمات الرقمية في الصين إلى مستوى قياسي بلغ 372.7 مليار دولار أمريكي.

وتشارك في استضافة هذا المعرض، حكومة مقاطعة تشجيانج ووزارة التجارة الصينية.