انطلاق النسخة الثانية من أكاديمية شباب المتوسط بمكتبة الإسكندرية

انطلقت مساء اليوم النسخة الثانية من أكاديمية شباب المتوسط بمكتبة الإسكندرية، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة شباب المتوسط للتنمية، بمشاركة 120 شابا وشابة من مختلف الدول الأورومتوسطية في الفترة من 14-19 سبتمبر 2022، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.

وشهدت الافتتاحية الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وعدد كبير من الحضور منهم اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والسفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، والدكتور محمد غنيم، مدير عام التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، والأستاذة ياسمين علاء، نائب رئيس مؤسسة شباب المتوسط للتنمية، والأستاذ يوسف عروج، المدير التنفيذي لشبكة البرامج الدولية بوزارة الشباب والرياضة، والسيد لورانت دي بوك، رئيس المنظمة الدولية للهجرة، والسيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

جدير بالذكر أن أكاديمية شباب المتوسط تفتح الحوار حول مستقبل المنطقة المتوسطية، حيث ترتكز قضايا نسخة هذا العام على خمسة ركائز رئيسية؛ هي: “الهجرة غير النظامية، تمكين الشباب وتيسيير حرية التنقل، تغير المناخ، الأخوة الإنسانية والمساواة بين الجنسين”.

ويتشارك الشباب والشابات في تقديم رؤاهم حول قضاياها وإمكانيات تعظيم التعاون فيها بين دولهم ومجتمعاتهم.

