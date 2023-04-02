انطلاق النسخة الثالثة من جوائز ريادة الأعمال في مصر EEA

أعلنت جوائز ريادة الأعمال في مصر (EEA) عن انطلاق النسخة الثالثة من حفل التوزيع والذي يهدف إلى الاحتفاء برواد الأعمال الأكثر ابتكارًا ونجاحًا وهمةً في مصر: “People Of Now” ومساعدتهم على بناء وتعزيز الروابط فيما بينهم.

وتُعد EEA أول منصة تعمل على تقديم التقدير والتكريم لرواد الأعمال الصاعدين وأصحاب الشركات الناجحة القائمة على حد سواء.

وخلال نسخة هذا العام، أعلنت EEA عن الفئات الجديدة من الجوائز، بهدف دعم المزيد من القطاعات في مصر مثل العقارات والتصميم الداخلي والرياضة.

تم الإعلان عن بدء استقبال التقديم والموعد النهائي للتقديم هو 20 أبريل. وتشمل الفئات جائزة تمكين التكنولوجيا المالية، وجائزة الحلول الرقمية وتجربة العملاء، وجائزة الصناعات التقليدية، وجائزة أعمال الأزياء، وجائزة التصميم الداخلي، وجائزة الفن إلى الأعمال، وجائزة الرياضة والرفاهية، وجائزة الأعمال التجريبية لتناول الطعام وجائزة رواد الأعمال من أجل الخير، وجائزة رواد الأعمال الصاعدين للعام، وجائزة ريادة الأعمال للعام في المنطقة، وجائزة ريادة الأعمال من الجيل التالي للعام، وجائزة بطل النظام البيئي للعام وجائزة الخدمات العقارية.

للمرة الأولى في مصر، تتطلع EEA إلى رواد الأعمال الصاعدين لمنحهم منصة وتمكينهم ودعمهم في دفع أعمالهم إلى الأمام، وسيتم اختيار الفائزين من قبل أعضاء لجنة التحكيم، والذين سيُقيمون المرشحين بناءً على معايير مثل ابتكار المنتجات وملاءمتها للسوق والنمو والاستقرار المالي والتأثير الاجتماعي.

ويشهد هذا العام انضمام أعضاء جدد إلى هيئات تحكيم EEA منهم محمد حفظي (منتج ومؤسس Film Clinic) ودكتور شريف الخولي (شريك ورئيس قسم البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأسهم الخاصة في Actis وعضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لمعالي رئيس وزراء مصر) ومحمد الدماطي (الرئيس التنفيذي في شركة Domty وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي) وأيمن عباس (مدير شركة ADES) وأحمد الألفي (رئيس مجلس الإدارة، سواري فنتشرز) وعمار بشير (Ammar Basheir Creative Studio).

تعليقًا على انطلاق النسخة الثالثة من الجوائز، قال عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لـ EEA: “يسعدنا إطلاق النسخة الثالثة من EEA والتي تعد خير دليل على التزامنا بدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، وفخور بأن أعلن أنه خلال النسختين الماضيتين تلقينا مشاركات من أكثر من 400 رائد أعمال صاعد ورائد في مصر”.

وأضاف منسي: “نؤمن بأن رواد الأعمال هم القوة الدافعة وراء النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، ونحن فخورون بتكريم إنجازاتهم وإسهاماتهم. ونهدف من خلال برنامج الجوائز إلى إلهام وتمكين رواد الأعمال الصاعدين ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم وإحداث تأثير إيجابي في مصر، وفي الشرق الأوسط قريبًا جدًا”.

يضم المجلس الاستشاري للجائزة السيد أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك وعلاء الدين سبع، الشريك المؤسس لشركة BPE Partners وأحمد حبيب، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هارفست القابضة والعضو المؤسس لشركة EO Cairo؛ وحسين الرفاعي رائد أعمال و مؤسس شركة Venture ودينا المفتي مؤسسة شركة إنجاز مصر ونيفين الطاهري، رئيسة شركة دلتا شيلد للاستثمارات وأنسي ساويرس، الشريك المؤسس والشريك الإداري في HOF Capital وثريا إسماعيل، المديرة التنفيذية لشركة مينتور العربية وشركة Eisenhower Fellow؛ ووائل فخراني الرئيس التنفيذي لشركة EDENRED UAE .

وسيتم الإعلان عن القائمة المختصرة – shortlisted في مايو 2023. وسيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز ريادة الأعمال في مصر خلال حفل خاص يقام في القاهرة في شهر يونيو.