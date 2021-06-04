انطلاق الموسم الخامس لراديو «هواها بيطري» غدا بـ 40 برنامجا متنوعا

ينطلق صباح غد السبت 5 يونيو 2021 الموسم الخامس لراديو هواها بيطري – أول منصة إعلامية متخصصة في الإعلام البيطري في مصر والعالم العربي – ويتضمن الموسم الجديد للراديو ما يقرب من 40 برنامجا تتنوع بين التخصص والبرامج العامة الترفيهية والثقافية والرياضية، وذلك بمشاركة نخبة متميزة من المتخصصين والعاملين في مجال الانتاج الداجني والحيواني والسمكي، ومعهم عدد من شباب الإعلاميين، بهدف تسليط الضوء علي مستجدات الصناعة وفرص الاستثمار المثلي بها.

وصرح المهندس خالدعبد الصبور، المدير التنفيذي للراديو بأن خريطة برامج الموسم الخامس لراديو هواها بيطري – التي تمتد حتي شهر سبتمبر المقبل- تشتمل علي عدد كبير من البرامج الجديدة والهادفة علي رأسها: برنامج الحقيبة الوزارية مع د. طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ، وتقرير الساعة 12، وهو برنامج يومي من إعداد وتقديم نهاد عبد الجواد عن أبرز قضايا القطاع الداجني والحيواني وبرنامج علي باب العنبر للاستاذ الدكتور مجدي القاضي مع د.مازن الشريف يستعرض فيه الجديد في صناعة الدواجن .

وأكد عبد الصبور أنه من ضمن خريطة البث برنامج الفاو بيقولك مع الدكتورة سهير عبد القادر وخالد عبد الصبور، وبرنامج الدهب الأزرق عن صناعة الأسماك واستثماراتها، وبرنامج هام جدا مع الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرةعن أسرار صناعة الدواجن، وبرنامج ملك وكتابة عن الاستثمار في المجال للدكتور حسام حسن، وهناك برنامج عقول الصناعة العربية للدكتور وليد الصالح، ويقدم د. حسن خلف الله برنامج رسالة من مزرعة فلان عن القطاع السمكي في مصربالإضافة إلى استمرار برنامج البورصة اليومي من إعداد وتقديم سلمي طارق .

وأضاف عبد الصبور في بيان له اليوم ، أن هناك برامج مهمة أخرى في الموسم الجديد منها: برنامج مأذون زوون للدكتور أحمد المأذون ، وبرنامج المهمة المستحيلة للدكتور سامر النواوي عن اللقاحات البيطرية وكيفية استخدامها، وفي مجال الانتاج الحيواني يقدم د. محمود حسين برامج لارج مع امنية مبارك، أما د.اميرة فريد فتقدم برنامجا جديدا بعنوان حرب الميكروب عن الامراض البكتيرية التي تصيب المزارع ومواجهتها .

واضاف عبد الصبور أنه سيتم تقديم برنامج بين البايع والشاري لمصطفي زيدان عن التسويق الالكتروني للشركات والسوشيال ميديا في المجال البيطري، وبرنامج أكلة في كلمة لريهام الحسيني بالاضافة الي برامج مستمرة من المواسم الماضية تتنوع بين المتخصصة والعامة منها برنامج السكوت من التسمين للجدود للدكتور أحمد السكوت ، ومزرعة الفن والهندسة للمهندس سامر محمود ، كما يواصل د. محمد صبحي حديثه عن كوادر الصناعة في برنامجه قهوة صبحي،وعن تطوير صناعة الدواجن يكمل د. احمد يوسف برنامجه معا نرتقي، واشحن بطاريتك لعاطف سليمان ، برنامج مجلات علي الهوا من تقديم سلمي فهمي وامنية مبارك وفريدة فريد ، ويسعد صباحك لجيجي الحطاب واسلام جمال ،والراكية لناصر قورة، وملوك السيرش لأحمد سعيد ، والباشا مذيع لأحمد أيمن.

يذكر أن راديو هواها بيطري يعتبر أول منصة اعلامية متخصصة في الاعلام البيطري انطلقت في 2018 ، بترخيص من المجلس الاعلي للاعلام ويديره مجموعة متميزة من شباب الاعلاميين ، وخبراء في الاستثمار في الانتاج الحيواني.