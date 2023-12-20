انطلاق المنتدى الكوري الأفريقي للتعاون التجاري والصناعي في سيول

نظمت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم الأربعاء، الدورة الثانية من المنتدى الكوري – الأفريقي حول التعاون التجاري والصناعي في فندق بسيول، فى إطار الجهود المبذولة لوضع الأساس للتعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية الرئيسية أمام القمة الكورية الأفريقية المقرر عقدها العام القادم، بحسب وكالة يونهاب.

وحضره حوالي 100 شخص بمن فيهم نائب وزير التجارة والصناعة والطاقة يانغ بيونغ-نيه، والسفراء من 11 دولة أفريقية.

وقال مسؤول بالوزارة إن عدد الدول الأفريقية التي زارها مسؤولون كوريون رفيعو المستوى في الحكومة والشركات لمناقشة الاستثمار والتعاون هذا العام، بلغ حوالي 20 دولة، وأضاف أن الوزارة نظمت المنتدى لمواصلة مناقشات التعاون لتحقيق نتائج مثمرة وإرساء الأساس للقمة الكورية – الأفريقية العام المقبل.

وطرح نائب الوزير “يانغ” خلال كلمة رئيسية 3 اتجاهات لتوسيع التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية وأفريقيا، وهي تنشيط الاستثمار والتجارة من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية (EPA) وإطار تعزيز التجارة والاستثمار (TIPF)، وتعزيز التعاون الاقتصادي المرتبط بالمساعدات الإنمائية الرسمية، وتوسيع تعاون الأعمال بين رواد الأعمال.

وأكد مسؤولو السفارات الأفريقية لدى سيئول على ضرورة التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية.

وفي المنتدى، قدم مسؤول في سفارة مدغشقر التي هي أول دولة أفريقية وقعت مع كوريا الجنوبية إطار تعزيز التجارة والاستثمار، 4 صناعات واعدة وهي البنية التحتية الخاصة بالطاقة، والزراعة، والمعادن، والسياحة، بينما اختار سفير إثيوبيا ديسي دالكى دوكامو، وهي ثاني دولة أفريقية موقعة على إطار تعزيز التجارة والاستثمار، المنسوجات والملابس والرعاية الصحية والزراعة وغيرها كصناعات استثمارية واعدة.

كما عرضت الشركات الكورية قصص نجاحها في أفريقيا، وقدم مسؤول في شركة هيوسونج للصناعات الثقيلة خبرات الشركة في المساهمة في إمدادات الطاقة الكهربائية المستقرة من خلال تنفيذ مشاريع مرافق محطات الكهرباء الفرعية ونظام تخزين الطاقة في الجزائر وإثيوبيا وجنوب أفريقيا.