انطلاق المنتدى الاقتصادي الفرنسي المصرى للمدينة المستدامة.. غدا

محلب: خلق مدن ذكية هو جزء من خطة مصر للمشروعات الكبرى الجاذبة للاستثمار السفير الفرنسي بمصر: مواجهة التحدي العمراني ركيزة أساسية لتحقيق التنمية في مصر المال خاص يحضر المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزير الإسكان مصطفى مدبولي، ووزير البيئة خالد فهمي، ووزيرة الاست

محلب: خلق مدن ذكية هو جزء من خطة مصر للمشروعات الكبرى الجاذبة للاستثمار

السفير الفرنسي بمصر: مواجهة التحدي العمراني ركيزة أساسية لتحقيق التنمية في مصر



المال خاص



يحضر المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزير الإسكان مصطفى مدبولي، ووزير البيئة خالد فهمي، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، واللواء أحمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، المنتدى الاقتصادي للمدينة المستدامة، والذي ينظمه القسم الاقتصادي لسفارة فرنسا، وجريدة الأهرام ابدو، ونادي المدينة المستدامة وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالقاهرة، وذلك في إطار الأسبوع الفرنسي المصري “نحو مدن مستدامة”.

ويفتتح الموتمر كل من السفير الرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيت، ورئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة.

ويحضر المنتدى وفد حاص من فرنسا من الميديف، وهو أكبر تجمع للشركات الفرنسية الكبرى برئاسة جيرار وولف ووفد حكومي فرنسي كبير، بالإضافة إلى العشرات من الشركات الفرنسية والمصرية.

ويقوم المنتدى الاقتصادي بمناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الفرنسية والمصرية لإيجاد واقتراح حلول مبتكرة لتنفيذ خطة مصر للتنمية الحضرية المستدامة.

وقال إبراهيم محلب: إن فكرة خلق مدن ذكية تحترم البيئة ولها بعد عالمي هو جزء من خطة مصر الحالية، والتي تقوم على إنشاء مشروعات كبرى جاذبة للاستثمار.

وستتناول الجلسات النقاشية للمؤتمر أهم الإنجازات التي حققتها الشركات المصرية والفرنسية في مجال كفاءة الطاقة ومشروعات المدن الذكية، وسيتبع ذلك مناقشات و حوار حول كيفية الاستفادة من هذه النماذج و الحلول في المدن المصرية مع التركيز علي بعد المعايير.



ستُختتم أعمال أسبوع المدينة المستدامة في 28 نوفمبر بالمعهد الفرنسي في مصر بإقامة منتدى من تنظيم الوكالة الفرنسية للتنمية حول موضوع الأحياء العشوائية.

وسيتم افتتاح عدد من المعارض خلال الأسبوع وهم معرض “الإسكان في القاهرة” Housing Cairo بالمعهد الفرنسي للأثار الشرقية في 26 نوفمبر، ومعرض حول “أسطح القاهرة واستخداماتها” بمركز الدراسات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية “سيداج”؛ ومعرض صور فوتوغرافية حول تحسين ظروف الحياة في العديد من الأحياء العشوائية في القاهرة، في 28 نوفمبر، بالمعهد الفرنسي