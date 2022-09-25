انطلاق الملتقى العربي للأسمدة الأسبوع المقبل بالجزائر

تنطلق فاعليات الملتقي العربي للأسمدة في العاصمة الجزائرية الأسبوع المقبل خلال يومي 4 و5 أكتوبر المقبل، برعاية الاتحاد العربي للأسمدة، حيث قام بتوجيه الدعوة لنحو 1000 شركة عالمية وعربية حول العالم، بحضور ومشاركة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وبرئاسة محمد الطاهر هواين رئيس شركة اسميدال، وهي شركة صينية جزائرية باستثمارات 5 مليارات دولار، ويرأس الاتحاد العربي للأسمدة.

وأكد ماهر أبو جبل المدير الإقليمي لمجوعة شركات ذا جيت إنترناشونال أن الاتحاد العربي للأسمدة تابع لجامعة الدول العربية ويبحث ويعرض دائما أبرز القضايا التي تهم الشركات في القطاع.

ويشارك في إدارة الجلسات كل رائد الصعوب الأمين العام للاتحاد العربي وماهر ابو جبل نقيب الزراعيين المصري.

يذكر أن المهندس رائد الصعوب، الأمين العام للاتحاد، ذكر خلال الملتقي الأخير إنه يتم الأهتمام الواسع بالموارد الخاصة بالأسمدة في الدول العربية في ظل بسبب الوفرة الواسعة من المواد الخام – بما في ذلك الغاز الطبيعي وصخر الفوسفات والبوتاسيوم والتي مكنت العالم العربي من أن يصبح مركزًا رئيسيًا لصناعة الأسمدة الدولية، ومن المتوقع أن تزداد أهمية المنطقة العربية في المستقبل من خلال التركيز المستمر على العديد من مشاريع الأسمدة الجديدة.

وأضاف أنه من جهة أخرى فإن دور الاتحاد العربي للأسمدة وشركاته الأعضاء معالجة الكثير من الفجوات التي نتجت عن جائحة كورونا والتي مازالت مستمرة إلى وقتنا الحالي وضرورة العمل على تغذيتها بالمعلومات لمحاولة إغلاق هذه الفجوات والتي على رأسها الأمن الغذائي العربي، وأسعار الغاز وأسعار الطاقة والأسمدة.