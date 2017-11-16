انطلاق المعرض الزراعي الأول في الإسكندرية.. 12 ديسمبر

الصاوي أحمد تنظم محافظة الإسكندرية، المعرض الأول المتخصص في قطاع الزراعة، وسيتم اطلاقه في نسخته الأولي باسم "أجرو أليكس" -معرض إسكندرية الزراعي الأول- في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، في أحد فنادق برج العرب. وتعتبر الإسكندرية من أكبر المحافظات الزراعية، وسيقوم المعرض بخدمة منطقة البحيرة الرائ

الصاوي أحمد

تنظم محافظة الإسكندرية، المعرض الأول المتخصص في قطاع الزراعة، وسيتم اطلاقه في نسخته الأولي باسم “أجرو أليكس” -معرض إسكندرية الزراعي الأول- في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، في أحد فنادق برج العرب.

وتعتبر الإسكندرية من أكبر المحافظات الزراعية، وسيقوم المعرض بخدمة منطقة البحيرة الرائدة في الإنتاج الزراعي في مصر.

ويشارك في المعرض كبريات الشركات الزراعية المنتجة للأسمدة والمبيدات والمخصبات والمعدات والآت الزراعية، وكذلك شركات إنتاج الدواجن والإنتاج الحيواني في مصر.

وأكد الدكتور ماهر أبو جبل، رئيس لجنة التطوير في نقابة المهن الزراعية، أن المعرض الذي سيقام في الإسكندرية منتصف الشهر المقبل، ويعتبر فرصة جيدة للشركات الزراعية في الإسكندرية والبحيرة، لعرض منتجاتها في مدينة تعتبر هي العاصمة الاقتصادية لمصر.

وأوضح أبو جبل أن زيادة عدد المعارض خاصة الزراعية مؤشر مهم علي تعافي الاقتصاد القومى، خصوصًا في النشاط الزراعي والداجني والإنتاج الحيواني.

ويعتبر المعرض فرصة جيدة لتبادل الخبرات وإجراء تعاقدات ووسيلة تواصل هامة لربط المنتجين مع الموردين والوكلاء والمستهلكين.