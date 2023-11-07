انطلاق المعرض الدولي للشحن البحري 2023 في الصين الأسبوع المقبل

يعقد معرض تيانجين الدولي لصناعة الشحن البحري 2023 في الصين بالمركز الوطني للمؤتمرات والمعارض (تيانجين) خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، وفقا لوكالة شينخوا.

وذكرت مديرية التجارة لبلدية تيانجين، أن المعرض الذي يحمل عنوان “الشحن البحري في جميع أنحاء العالم، قيادة المستقبل”، يهدف إلى تعزيز تطوير صناعة الشحن البحري العالمية والاقتصاد البحري.

وسيضم الحدث، الذي يغطي مساحة عرض إجمالية تبلغ 50 ألف متر مربع، سيضم سبع مناطق عرض، بما في ذلك منطقة مالكي السفن الدولية، ومنطقة الموانئ الخضراء الذكية، ومنطقة آلات ومعدات الموانئ.

وستعقد سلسلة من المنتديات والمؤتمرات واجتماعات ترويج الاستثمار والتفاوض على هامش هذا المعرض.

ومن المتوقع أن يشارك ما يقرب من 400 شركة في هذا الحدث، حيث تعرض أحدث إنجازات البحث العلمي والمعدات وتكنولوجيا البرمجيات وفرص التعاون الدولي في مجال الشحن البحري.

ومن المقرر أن يشارك في هذا الحدث أكثر من 3000 خبير ومطلع على الصناعة، حيث سيتبادلون الأفكار المبتكرة وسيشاركون في مناقشات حول الاتجاهات الناشئة في مختلف المجالات، بما في ذلك الملاحة والشحن البحري والموانئ والصناعة البحرية.