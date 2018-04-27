انطلاق المعرض الدولي للتبريد والتكييف بمشاركة 100 شركة محلية وأجنبية

المال- خاص تنطلق بالقاهرة فاعليات المعرض والمؤتمر الدولي للتبريد وتكييف الهواء والتدفئة والعزل الحراري والطاقة، تحت رعاية وزير الكهرباء والطاقة ووزير البيئة، بمشاركة أكثر من 100 شركة من كبرى الشركات المصرية والأجنبية. ويفتتح الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة، والم

المال- خاص





تنطلق بالقاهرة فاعليات المعرض والمؤتمر الدولي للتبريد وتكييف الهواء والتدفئة والعزل الحراري والطاقة، تحت رعاية وزير الكهرباء والطاقة ووزير البيئة، بمشاركة أكثر من 100 شركة من كبرى الشركات المصرية والأجنبية.

ويفتتح الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس خالد فهمي وزير البيئة، فاعليات المعرض، والذي يضم أجنحة دولية من الصين وغيرها وعددًا كبيرًا من الزائرين.

وصرح مهدى محمد، المدير العام لشركة كايرو إكسبو المنظِّمة للحدث، بأن المعرض يضم شركات متخصصة في العزل الحراري والتهوية والتبريد والتكييف المركزي وأنظمة التحكم وأنظمة الطاقة ونظم الحماية والمراوح وقِطع الغيار ووحدات المناولة وصناعات مغذية ومكملة، من بينها شركات طيبة المنزلاوي جروب وسامسونج وإل جي وشنايدر إليكتريك، بالإضافة إلى شركات أوميجا للتبريد وزمزم، وإنترناشيونال كول سنتر وصناعات همام وأدفانسيسز والأندلسية وتوتال إيجيبت والشركة العالمية للصوف الصخري (روكال) وماج جروب والدلتا للإنشاء والتصنيع ووكلاء لأكبر ماركات التكييفات “شارب. ميراكو كاريير. جرى. إل جى”، بالإضافة إلى نخبة كبرى من الشركات المتخصصة فى المجال.

وتتضمن فاعليات المعرض، الذي يعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو، عددًا من الندوات والجلسات النقاشية على هامش المعرض، والتي تبحث الفرص والتحديات أمام الصناعة ووسائل نموها وتطورها والاطلاع على التجارب الدولية وأحدث النظم العالمية في هذا القطاع الصناعي المهم.