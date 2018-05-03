انطلاق المعرض الدولي المتخصص في صناعة أجهزة التبريد

محمد ريحان افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، اليوم الخميس، فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي المتخصص في صناعة التبريد وتكييف الهواء والتدفئة والعزل الحراري والطاقة. وقال المهندس محمد يوسف غازي، مدير عام شركة "كايرو اكسبو"، المنظمة للمعرض: إن الهدف من…

محمد ريحان

افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، اليوم الخميس، فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي المتخصص في صناعة التبريد وتكييف الهواء والتدفئة والعزل الحراري والطاقة.

وقال المهندس محمد يوسف غازي، مدير عام شركة “كايرو اكسبو”، المنظمة للمعرض: إن الهدف من المعرض هو تجمع أكبر عدد ممكن من الشركات المتخصصة والعملاقة في صناعة التبريد والتكييف والتدفئة علي أرض مصر.

وأضاف في بيان صحفي، أن المعرض نجح في استقطاب شركات مصرية وعالمية عملاقة في هذه الصناعة.

وأكد أن الشركة تنظم المعرض للدورة الثالثة في مصر، موضحًا أن المعرض تنظيمه في دول أفريقية عديدة على رأسها السودان واثيويبا، قائلًا: إننا نستهدف دولا أخرى عربية وأفريقية لتنظيم المعرض علي أراضيها.

وحول مستقبل الصناعة، أوضح أن الظروف المناخية التي تشهدها مصر وشمال أفريقيا حاليا ومستقبلا تدعم التوسع في صناعة التبريد والتكييف.

وأكد أن المعرض يلقى قبولا ودعما كبيرا من منظمات الأعمال مثل اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الممثل في افتتاح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة لفعاليات المعرض اليوم.