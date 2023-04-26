انطلاق المعرض الدولى لتكنولوجيا الليد ونظم الإضاءة .. 11 مايو 

تنطلق فعاليات الدورة الخامسة من المعرض الدولى لتكنولوجيا الليد ونظم الاضاءة الحديثة، خلال الفترة من11-13 مايو المقبل بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات

ويعد المعرض الدولى لتكنولوجيا الليد ونظم الاضاءة الحديثةوالديكورية والمكونات الاليكترونية أحد أهم المعارض بمصروالشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتخصصة بشأن انظمةوتطبيقات مكونات الليد ومستلزمات الاضاءة الحديثة الداخليةوالخارجية واضاءة المواقع والمشروعات والانارة بجميع انواعهاوشاشات العرض الاليكترونية وانظمة الاضاءة بالطاقة الشمسيةوالمكونات الاليكترونية .

ووشارك في الدورة الرابعة للمعرض أكثر من 100 شركة وطنيةواجنبية تعمل فى مجالات تصنيع انظمة الليد واللمبات الموفرةللطاقة وانظمة الاضاءة بالطاقة الشمسية والمكونات الاليكترونيةوغيرها من انظمة الاضاءة الداخلية والخارجية والشاشات ووسائلالدعاية الحديثة ، حيث بلغ عدد الزائرين 10000 الاف زائرمتخصص على مدار 3 ايام من مصر والدول العربية والافريقيةوالاجنبية .

ويأتى المعرض متزامنا مع اتجاه الدولة لاستبدال نظم الانارةوالإضاءة الحالية بالنظم الجديدة الموفرة للطاقة مما يحد منالانبعاثات الضارة للبيئة بالاضافة الى الحد من استيراد مشتقاتالطاقة اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء وذلك لتوفير ملياراتالدولارات من العملة الصعبة وضخها فى مسارات اخرى دعماللاقتصاد القومى بالاضافة الى تزامن المعرض مع خطة الدولةللتنمية الاقتصادية حيث ان استهلاك الطاقة تطور بصورة كبيرةخلال السنوات الخمس الماضية.

فقد اصبح رفع كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة امرا حتميا لمجابهةالطلب المتزايد عليها ولانعكاسه بالايجاب نحو تحسين الاثرالبيئى بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى يحتم خفضاستهلاك الوقود بمحطات التوليد الحرارية حيث اطلقت الدولةخطة وطنية لتحسين كفاءة الطاقة بمصر وذلك لتحقيق وفر متوقعيصل الى 5%من متوسط الاستهلاك خلال الخمس سنوات الاخيرةفى بعض القطاعات ( المنزلى- الانارة العامة – محطات الشرب – الصرف الصحى … وغيرها من القطاعات).

وأكد هشام رشدى، الرئيس التنفيذى للشركة المنظمة للمعرض ، أنهقد تم التسويق للمعرض من خلال وكلائنا فى الدول العربيةوالاجنبية والدول الافريقية، شأن الصين وتركيا والهند و المملكةالمتحدة وهونج كونج وغيرها من الدول الاجنبية – وقد تم اشتراك العديد من الشركات الاجنبية فى فعاليات المعرض لاهمية السوقالمصرى فى هذا المجال وللموقع المتميز الذى تتمتع به مصر وانفتاحها على الاسواق الافريقية بشكل خاص ، كما يأتى المعرض برعاية كبرى الشركات الوطنية والاجنبية المصنعة لانظمة الاضاءة.