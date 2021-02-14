انطلاق المسابقة الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني ببورسعيد غدا

تنطلق غدا الإثنين فعاليات المسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني بمشاركة أكثر من ٢٢ دولة عربية وأفريقية.

وعقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا مع اللجنة المنظمة لمسابقة القرآن الكريم، وذلك بحضور الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر والشيخ عبد الفتاح الطاروطي وأعضاء اللجنة.

وأكد عادل مصيلحي رئيس اللجنة المنظمة انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والتي تحمل اسم المرحوم الشيخ محمود خليل الحصري بالمركز الثقافي لمحافظة بورسعيد.

ويشارك في منافسات هذه الدورة ٥٢ من الشباب ممن يمثلون أكثر من ٢٢ دولة، ويتنافسون في ٣ أفرع حفظ القرآن الكريم بأحكامه والأصوات الحسنة والإنشاد والابتهال.

وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبدعم من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مؤكدا الدعم الكامل للمسابقة.

ومن المقرر حضور وزراء الأوقاف و الشباب والرياضة والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، والدكتور أسامة الأزهري مستشار السيد الرئيس للشؤون الدينية، والدكتورة ياسمين الخيام حفيدة الشيخ الحصري.