انطلاق المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني ببورسعيد (صور)

انطلقت فعاليات المسابقة المحلية المؤهلة للمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني بمدينة بورسعيد، بحضور لجنة تحكيم مكونة من: الدكتور أحمد عبده، والدكتور محمد العشى، والدكتور حسام صقر، والشيخ محمد رشاد زغلول شيخ الجامع الأزهر.

شارك في المسابقة المحلية اليوم الثلاثاء 83 متسابقا من الناجحين في المرحلتين السابقتين من التصفيات الأون لاين، وتم اختبارهم أمام لجنة التحكيم في: الصوت الحسن في القرآن الكريم، والابتهال الديني للكبار، والابتهال الديني للأطفال، وقامت لجنة التحكيم بالتقييم طبقا للمعايير الدولية.

وشهدت المسابقة المحلية أداء متميز من المتقدمين للمسابقة، والذين أبدعوا في قرأة وترتيل وتجويد القرآن الكريم، كما أبدع المنشدون في مدح النبي صلي الله عليه وسلم، وكانت مفاجأة فاعليات اليوم الأول للمسابقة هم الصغار والذين أبدعوا في الإنشاد رغم أن أعمارهم بين الـ 6 والـ 12 عام.

يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني كان قد تقدم لها من داخل جمهورية مصر العربية 1370 متسابق ومتسابقة، في فروع المسابقة الأربع، وقد تمت تصفيتهم تصفية أولى إلى 820 متسابقا، وثم تصفية ثانية ووقع الاختيار فيها على 252 متسابقا ومتسابقة.

وتجري اللجنة غدًا الأربعاء اختبارا للإناث فقط للفرعين الأول والجزء الأول من الفرع الرابع، وذلك في حفظ القرآن الكريم بقراءة كاملة، وحفظ القرآن الكريم كاملًا وتفسير جزء عم للأطفال، وتجري اللجنة يوم الخميس اختبارًا للذكور فقط للفرعين الأول والجزء الأول من الفرع الرابع حفظ القرآن الكريم بقراءة كاملة، حفظ القرآن الكريم كاملًا وتفسير جزء عم للأطفال.

يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تقام في دورتها السابعة في العام، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف كامل من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رئيس اللجنة العليا المنظمة، ورئاسة الإعلامي عادل مصيلحي المشرف العام والمدير التنفيذي للمسابقة.