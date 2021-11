انطلاق المؤتمر العلمي الأول للجينوم بجامعة الإسكندرية

نظمت جامعة الإسكندرية، صباح اليوم، المؤتمر العلمي الأول للجينوم تحت عنوان : ” applications of geonomics in health and social development، وذلك بقاعة الدكتور عبد العزيز بلال، بكلية الطب بجامعة الإسكندرية.

وفي كلمته أكد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة، أن الحلم أصبح حقيقة لاسيما أن مشروع الجينوم حلم طال انتظاره والآن أصبح واقعا ملموسا نراه، مؤكداً أن جامعة الإسكندرية تمثل شريكا أصيلا في المشروع القومي للجينوم المرجعي للمصريين، لافتاً إلى أن تنظيم هذا اليوم العلمي يأتي إيمانا بأهمية البحث العلمي وتطبيقاته في تطوير المجتمع ودعما للمبادرة القومية لدراسة الچينوم المصري.

وأشار الغندور إلى أن الجامعة تطمح من خلال هذا المؤتمر وموضوعاته المهمة التي يناقشها خلال فعالياته أن تدعم تطبيق الطب الشخصي والعلاج الجيني وكذلك التنبؤ بالأمراض المستقبلية، وطرق العلاج، التوجيهي من خلال تصميم الأدوية بما يتلاءم مع المحددات الجينية لتحسين صحة وجودة الحياة للمجتمع المصري.

ونوه نائب رئيس الجامعة إلى أن مشروع الجينوم المصري، سيساهم في رفع القدرة على تقديم خدمات تحليل الجينوم للتشخيص الدقيق والمبكر للأمراض ضمن مجالات الرعاية الطبية داخل مصر، ووضع محددات جينية للتشخيص المبكر للأمراض المنتشرة بين المصريين.

وأوضح الغندور أنه يتمنى أن يصل المؤتمر لتوصيات تفتح المجال لتطبيق العلاج التشخيصي في الأمراض النادرة وكذلك الأمراض غير السارية داخل مصر، ووضع خريطة جينية للأمراض في مصر بما يساهم في وضع عادات غذائية وصحية للوقاية من الأمراض بشكل ينعكس على تكلفة وجودة الرعاية الصحية.

فيما أكدت الدكتورة وفاء السحلي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المؤتمر يضم كوكبة متميزة من العلماء من جميع الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمصر، بغية عرض أبحاث علمية وتقنية متميزة في مجال الجينوم، مضيفة أن هذا المؤتمر سيساهم في إعداد برنامج علمي متميز من خلال التواصل مع كافة الخبراء والباحثين لإثراء هذا البحث العلمي في الجينوم.

ومن جانبها قالت الدكتورة هبة قاسم مقرر اللجنة العلمية للجينوم بجامعة الإسكندرية، إن المؤتمر يهدف إلي نشر التوعيه عن علم الجينوم والجينات ليس في الوسط العلمي فحسب، ولكن للمجتمع بغية التعاون والعمل معا لغد أفضل في الصحة والخدمات العلاجية المقدمة للمصريين من خلال التشخيص الدقيق على المستوى الجيني والعلاج الموجه حسب التغيرات الجينية.

وأضافت قاسم أن أهداف وخطة لجنة الجينوم بجامعة الإسكندرية تم تشكيلها دعما واتساقا مع المبادرة القومية تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، من خلال العمل في المشروع القومي للجينوم المرجعي المصري للعلوم والذي تتبناه أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر، ويديره المركز المصري للبحوث والطب التجديدي والباحث الرئيسي للمشروع الدكتور لواء خالد عامر مدير المركز.

ولفتت إلى أن اللجنة العلمية القومية للجينوم المصري تقوم حاليا بدور حيوي في تدقيق دراسة خطة البحث لإتمامه في أفضل صورة علميا وتقنيا وإحصائيا.

شهد المؤتمر حضور الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة وفاء السحلي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،والدكتور أحمد عثمان، رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء برئاسة مجلس الوزراء، والدكتورة هبة قاسم، مقرر اللجنة العلمية للجينوم بجامعة الإسكندرية، واعضاء اللجنة العلمية للجينوم، وعمداء ووكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، والباحثين في مجال الجينوم.

