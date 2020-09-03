انطلاق المؤتمر العربي الرابع لأمن المعلومات أونلاين من 6 إلى 12 سبتمبر

تنطلق فعاليات المؤتمر العربي الرابع لأمن المعلومات Arab Security Conference أونلاين تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات ووزير الإنتاج الحربي ومركز دعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، خلال الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر الجاري.

يأتي المؤتمر تحت شعار (الأمن السيبراني في عصر التحول الرقمي) لاستعراض التجارب العالمية الناجحة لمواجهة التهديدات والاختراقات الإلكترونية ودور الأمن السيبراني في تأمين وحماية مؤسسات ومصالح الدولة في مرحلة التحول الرقمي وضمان استمرارية تأمين تلك المؤسسات فيما بعد استكمال التحول الرقمي وذلك من خلال دعوة اكثر من 40 متحدث من مختلف دول العالم خلال اسبوع المؤتمروبدعم كل من شركات منها (EC-Council ,ISEC ,Trend Micro , CyberX).

ومن أجل اكتشاف وتشجيع المهارات الفردية للشباب في مجال الاختراق الأخلاقي والاستعداد لمواجهة الهجمات السيبرانية وسرعة الاستجابة واكتشاف الثغرات وفحص الشبكات والأنظمة وحماية نظم معلومات مؤسسات الدولة من الاختراق الخارجي فقد تم دعوة الشباب للاشتراك في المسابقة السنوية المسماه (Arab Security Cyber WarGames Championship) وهي عبارة عن مجموعة من التحديات يتسابق خلالها 10 فرق كل فرقة تتكون من 2 الي 5 أفراد تقدم للاشتراك في التصفيات الأولية للمسابقة 1600 متسابق من 90 دولة .

وتم دعوة الفرق العشره الاولي الفائزة للانضمام الي التصفيات النهائية والتي تعقد يوم 12 ىسبتمبر بفندق نايل ريتز كارلتون بالقاهرة وسوف يحصل اصحاب المراكز الاولي علي جوائز مالية وعينيه.

كما يهدف المؤتمر الي دعم الشباب وتدريبهم من خلال ورش العمل التي ستنعقد أثناء فعالياته وكذلك تم توجيه الدعوة لعدد كبير من الهيئات ومؤسسات الدولة والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في هذا المجال.

,تأسست شركة (Arab Security Consultants) ASC المنظمه للمؤتمر عام 2007 وهي الموزع الحصري لمنتجات EC-Council الامريكية لحلول أمن المعلومات في مصر ولها شركات مع المعهد المصرفي المصري والشركة المصرية للاتصالات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وشركة مهارات الزيت والغاز (OGS).