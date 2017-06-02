انطلاق الليلة الرمضانية الأولى في أحضان المعز

وسط حضور وتفاعل جماهيرى غفير تجاوز الـ 3000 متفرج، انطلقت أولى فعاليات ليالى رمضان الثقافية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة فى قلب القاهرة التاريخية على مسرح الشاعر بشارع المعز، حيث شاركت الفرق الفنية التابعة للادارة العامة للمهرجانات ضمن خطة الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى للاحتفال بشهر رمضان المعظم بمجموعة من العروض الفنية الرائعة.

بدأت فعاليات الليلة الأولى على مسرح الشاعر بتقديم فرقة الشرقية للإنشاد الدينى بقيادة المايسترو محمود هنداوى عرضا فنيا تضمن عددا من الأغانى الدينية التى نالت إعجاب الحضور، منها “يا رسول الله أجرنا، أنت فينا، قمر، المسك فاح، أنى محب موسى، القلب يعشق، يا صلاة الزين، نبينا محمد”.

تلا ذلك تقديم فقرة فنية للأطفال للفنان عمرو حمزة قدم من خلالها عرض الأراجوز، عرائس الماريونت بعنوان “هنروح الحضانة، الحروف والأرقام”.