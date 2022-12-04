انطلاق القوافل التعليمية للمرحلتين الإعدادية والثانوية العامة بمطروح الخميس

تنطلق قوافل تعليمية بمطروح لطلبة وطالبات مرحلة الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي صباح الخميس المقبل ولمدة يومين، بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة تحت شعار (الجمهورية الجديدة والطريق إلى المستقبل)، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه ستتم فعاليات القافلة التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية بقرية فوكة التابعة لإدارة الضبعة التعليمية ضمن مبادرة حياة كريمة .

قوافل المرحلة الثانوية بالقاعات التي أعدتها وجهزتها المديرية في مدينة مرسى مطروح لاستقبال وتسهيل عمل القوافل التعليمية دعما لأبنائنا الطلاب.

ولفت إلى أن القاعة الكبري في ديوان عام المديرية ستستضيف محاضرات القسم الأدبي بينما قاعة العمد والمشايخ تستضيف محاضرات القسم العلمي.

ووجه محافظ مطروح بضرورة الغعلان عن القوافل للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة وتعريف الطلاب بها لتحقيق الاستفادة المرجوة حتى يعود ذلك بالنفع عليهم بتحقيق نتائج متميزة بالامتحانات.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود المبذولة لمواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء على أولياء الأمور وتدريب طلاب الشهادات المحلية والعامة على كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية من خلال تدريبهم على مجموعة من الإختبارات تم إعدادها بمعرفة نخبة من أفضل معلمى الوزارة ومقدمي البرامج التعليمية بالتليفزيون .