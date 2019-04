انطلاق القمة التاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي ورئيس كوريا الجنوبية

حسين رجب

انطلقت القمة التاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون الجمعة، رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، في الحدود الفاصلة في قرية بانمونجوم.

وبحسب ما بثته وسائل إعلام، جلس جيم أون وجيه إن على طاولة مباحثات مغلقة دون صدور بيان عن الاجتماع بعد

وفي وقت سابق صباح اليوم، جرت مراسم استقبال رسمية لزعيم الكوريتين عند الحدود الفاصلة في قرية بانمونجوم ، وعزف السلام الجمهوري لكل البلدين وصافحا بعضهما البعض وأبديا الابتسامات للكاميرات، وفق ما نقلته المصادر ذاتها.

ويعد كيم جونج أون، أول زعيم كوري شمالي يعبر لحدود جارته الجنوبية منذ 65 عاما، أي منذ الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953، وفق المصادر ذاته.

وفي وقت سابق، نقل موقع روسيا اليوم، عن رئيس ديوان الرئاسة الكورية الجنوبية ليم تشون سوك، قوله إن اللقاء سيعقد الجمعة في التاسعة والنصف صباحا (بالتوقيت المحلي)، في المنطقة العازلة على الحدود بين الكوريتين.

وستبدأ أعمال القمة في الساعة 10.30 في جناح “بيت السلام” في جنوب المنطقة المنزوعة السلاح.

ومن المتوقع، في نهاية القمة التاريخية، أن يزرع كل من مون جيه إن وكيم جونغ أون، شجرة تجسد السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.

كما سيشارك الزعيمان في حفل الوداع، وسيشاهدان خلاله شريط فيديو سيعرض على واجهة دار السلام، يتحدث عن ماضي وحاضر ومستقبل شبه الجزيرة الكورية.



Amazing: live feed of Kim Jong Un making opening remarks at the start of inter-Korean talks, even making jokes about how far the cold noodles have had to come today pic.twitter.com/nvIt1BeEoX

— Anna Fifield (@annafifield) April 27, 2018