انطلاق العام الدراسي في السعودية 28 أغسطس.. تعرف على مواعيد الفصول الثلاثة

من المقرر أن يبدأ العام الدراسي 1444 في السعودية في أول صفر 1444، ويوافق 28 أغسطس 2022، وفقا لما حدده التقويم الدراسي، والذي أعلنته وزارة التربية والتعليم السعودية.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي التقويم الدراسي 1444 في السعودية.. ومواعيد الفصول الثلاثة للدراسة

التقويم الدراسي 1444 في السعودية.. مواعيد الفصول الثلاثة للدراسة

يستعد الطلاب إلى عودة الدراسة خلال أيام، حيث يتضمن التقويم الدراسي 1444 نحو 39 أسبوعا دراسيا مقسمة على الفصول الدراسية الثلاثة حيث يشمل كل فصل دراسي على 13 أسبوعا، كما يتضمن التقويم الدراسي 1444 نحو 56 يوما من الإجازات بينها إجازة اليوم الوطني 1444.

الفصل الدراسي الأول 1444

وحدد التقويم الدراسي 1444 مواعيد الفصل الدراسي الأول والإجازات فيه كالتالي:

بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 01/02/1444 28/08/2022

إجازة اليوم الوطني (يومي الأربعاء والخميس) 25/02/1444 21/09/2022

إجازة نهاية أسبوع مطولة 19/03/1444 16/10/2022

إجازة نهاية أسبوع مطولة 16/04/1444 10/11/2022

بداية إجازة الفصل الدراسي الأول 30/04/1444 24/11/2022

الفصل الدراسي الثاني 1444

وسيبدأ الفصل الدراسي الثاني 1444، ضمن التقويم الدراسي 1444 كما يلي:

بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني 10/05/1444 04/12/2022

إجازة نهاية أسبوع مطولة 24/05/1444 18/12/2022

إجازة نهاية أسبوع مطولة 22/06/1444 15/01/2023

إجازة يوم التأسيس (يومي الاربعاء والخميس) 02/08/1444 22/02/2023

بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني 10/08/1444 02/03/2023

الفصل الدراسي الثالث 1444

وسيبدأ الفصل الدراسي الثالث 1444 كما حدد التقويم الدراسي 1444 ما يلي:

بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث 20/08/1444 12/03/2023

بداية إجازة عيد الفطر 22/09/1444 13/04/2023

بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 06/10/1444 26/04/2023

إجازة نهاية أسبوع مطولة 08/11/1444 28/05/2023

بداية إجازة نهاية العام الدراسي 04/12/1444 22/06/2023

التقويم الدراسي 1444 للمدارس الأجنبية

وحددت وزارة التعليم السعودية مواعيد الدراسة في المدارس الأجنبية للجاليات والجامعات والكليات الأهلية 1444هـ، إذ من المقرر أن تبدأُ الدراسة للطلاب والطالبات في الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 1 صفر 1444هـ الموافق 28 أغسطس 2022م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 5 يناير 2023 م.

فيما ستبدأ الدراسة للطلاب والطالبات في الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 22 / 6 / 1444 هـ الموافق 15 / 1 / 2023 م، وينتهي الفصل الدراسي الثاني بنهاية دوام يوم الخميس 19 / 11 / 1444 هـ الموافق 8 / 6 / 2023 م.