«انطلاق»: الشركات المصرية الناشئة جمعت 2.5 مليار جنيه خلال الفترة الماضية‎

قال محمد إيهاب مدير عام شركة انطلاق للابتكار والإبداع ،إن هنالك طبيعة مختلفة تتمتع بيها الشركات المصرية الناشئة، لاسيما بالتزامن مع وجود أزمات اقتصادية متعددة.

ولفت – خلال الحفل نصف السنوي الذي عقدته “انطلاق” للإعلان عن تطور بيئة ريادة الأعمال في مصر – إلى أن الشركات المصرية الناشئة استطاعت أن تجمع 2,5 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي مركب يتعدى الـ 30%, لافتا إلى أنه من المرجح أن تشهد الفترة المقبلة استمرارا في معدلات النمو الخاصة بالشركات الناشئة.

وشدد على أهمية تقديم الدعم الكافي للشركات المصرية الناشئة من كافة الهيئات الحكومية والخاصة، فضلا عن المضي قدما نحو دمج ذوي الهمم في الكيانات الناشئة.

وأضاف “إيهاب” أنه يجب العمل على إتاحه وتوفير البيانات والمعلومات حول الشركات الناشئة وعرضها أمام المستثمرين مما يسهم في عرض الفرص الاستثمارية واستقطاب صناديق الاستثمار.