انطلاق الدورة 41 من معرض جيتكس دبي للاتصالات أكتوبر 2021

أعلنت إدارة مركز دبي التجاري العالمي عن عقد الدورة الواحد والأربعين من فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات خلال الفترة من 17 إلى 21 اكتوبر 2021 تحت شعار nothing stops people &tech.

يشار إلى أن جيتكس دبي يعد الحدث التقني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وتنتهي فعاليات دورة العام الحالي يوم الخميس 10 ديسمبر الجاري والتي عقدت وسط إجراءات احترازية مشددة تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

شارك فى دورة 2020 من المعرض أكثر من 1200 شركة عارضة من 60 دولة على رأسهم مجموعة “اتصالات الإمارات” و”هواوي” و”هانيويل” و”ريد هات” و”أفايا” و”لينوفو” و”كاسبرسكي” و”سيمانتك”، فضلا عن 350 متحدثا يقدمون نحو 280 ساعة من المحتوي الذي يغطي قطاعات متنوعة.

إلى جانب أكثر من 300 شركة تكنولوجيا ناشئة و 200 مستثمر وصندوق رأسمال مخاطر من 30 دولة مثل صندوق إيبان البلجيكي ومودوس كابيتال الأمريكي و”مينا تيك فاند” البريطاني «إيبان