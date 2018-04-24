انطلاق الدورة 25 من أوتوماك فورميلا 26 سبتمبر

شريف عيسىأكدت شركة أنفورما المنظمة لمعرض «أوتوماك-فورميلا»، أن 30 علامة تجارية تشارك بخلاف العلامات الصينية، فى الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات، المقرر انطلاق فاعلياته خلال الفترة من 26 وحتى 30 سبتمبر.أكدت الشركة أن المعرض يشهد مشاركة العلامات التجاري

شريف عيسى

أكدت شركة أنفورما المنظمة لمعرض «أوتوماك-فورميلا»، أن 30 علامة تجارية تشارك بخلاف العلامات الصينية، فى الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات، المقرر انطلاق فاعلياته خلال الفترة من 26 وحتى 30 سبتمبر.

أكدت الشركة أن المعرض يشهد مشاركة العلامات التجارية الأوروبية والآسيوية، إلى جانب العلامات التجارية الفاخرة، ضمن مساعيها لدفع معدلات مبيعاتها، التى عانت الركود على مدار العامين الماضيين.

أشار مصدر في سوق السيارت لـ«المال»، إلى أن المعرض يقام فى هذا العام بمركز مصر للمعارض الدولية، الذى افتتح خلال أكتوبر من العام الماضى، كما أن المعرض هذا العام يشهد عدم تواجد أجندة لعلامات تجارية بخيم خارج قاعات المركز كما جريت العادة سابقاً.

وكشفت عن أن دراسة اللجنة المنظمة لمعرض «أوتوماك–فورميلا»، لتدشين جناح خاص للأتوبيسات والشاحنات جنباً إلى جنب مع جناح الملاكى والموتوسيكلات، وأن البدء فى الاستعداد له ومخاطبة وكلاء الشاحنات، والأتوبيسات للمشاركة مرهون بموافقة الجهات التنفيذية ومسئولى مركز مصر للمعارض الدولية.

وتابع: «حال عدم قدرة إنفورما على تدشين جناح للأتوبيسات والشاحنات، يقام خلال معرض «أوتو تك» المقرر انطلاق فاعلياته خلال الفترة من 14 وحتى 16 من ديسمبر المقبل.

ويعد «أوتو تك» معرض تجارى دولي متخصص فى ما بعد بيع السيارات، وقطع غيار السيارات، و الإكسسوارات، وورش عمل السيارات و معدات محطات الخدمات.

وعن إمكانية تدشين معرض للسيارات المستعملة خلال الفترة المقبلة، قال مصدر بإنفورما، إن كان ذلك بمثابة فكرة تسعى اللجنة المنظمة لتطبيقها، إلا أنها تراجعت عنها لصعوبة تطبيقها.